Balle Spaziali 2: il trailer segna il ritorno di Rick Moranis dopo 30 anni d'assenza

Lontano dalle scene da tantissimo tempo a causa della scomparsa della moglie, Moranis ha fatto il suo trionfale ritorno in pubblico alla CinemaCon dove è stato presentato il trailer del sequel

Nel corso della CinemaCon di Las Vegas, c'è stato anche il tempo per il trailer del sequel di Balle spaziali, del quale è stato rivelato anche il titolo ufficiale.

In un video pre-registrato, il regista Mel Brooks ha anticipato il filmato agli esercenti cinematografici, svelando che il film è intitolato Spaceballs: The New One. Il film vedrà anche il ritorno in scena di Rick Moranis nei panni di Lord Casco. L'attore è rimasto lontano da Hollywood negli ultimi 30 anni ed è riapparso in pubblico alla convention.

Bill Pullman, Daphne Zuniga, John Candy in una scena del film Balle Spaziali

La descrizione del trailer di Balle Spaziali 2

Proprio come nel primo teaser di Star Wars: Il risveglio della forza, c'è una scena ambientata in un deserto sabbioso con robot ed esploratori simili a Jedi che vagano tra le dune - oltre a qualcuno congelato nella carbonite, proprio come Han Solo. Le battute fantascientifiche si susseguono a ritmo serrato, tra cui quella di Lord Casco, interpretato da Moranis, che fa pipì in un orinatoio accanto a un Na'vi di Avatar.

Amazon MGM ha mantenuto un atteggiamento molto riservato riguardo alla trama del sequel, affermando in un comunicato che "i dettagli della trama sono tenuti sotto chiave e protetti da uno scudo Schwartz a prova di bomba". Come l'originale, il sequel sarà ambientato in una galassia molto, molto, molto, molto lontana e dovrebbe prendere spunto da famose saghe fantascientifiche quali Star Wars, Star Trek e Alien.

Nelle ore successive alla presentazione di Las Vegas, Amazon MGM ha pubblicato un piccolo teaser che presenta il sequel, ma senza contenere scene con i protagonisti ma solo il videomessaggio di Mel Brooks. Lo trovate di seguito.

Il ritorno del cast originale

Oltre al ritorno di Moranis, ci saranno anche George Wyner nei panni del colonnello Sandurz, Daphne Zuniga in quelli della principessa Vespa, Bill Pullman in quelli di Lone Starr e Brooks in quelli di Yogurt, un personaggio che ricorda Yoda. Al cast si aggiungono le new entry Josh Gad, Keke Palmer, Lewis Pullman e Anthony Carrigan, che interpretano nuovi personaggi la cui identità è ancora segreta.

Josh Greenbaum ha diretto il film sulla base di una sceneggiatura scritta da Gad, Benji Samit e Dan Hernandez. La pellicola uscirà il 23 aprile 2027, distribuito da Amazon MGM Studios.