Ballando con le stelle stasera su Rai 1: Renato Zero ballerino per una notte, le coppie, la prima eliminazione

Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci, torna in questo sabato 18 ottobre, naturalmente su Rai 1, per fortuna in prima serata. Se una settimana fa gli spettatori avevano dovuto attendere le 23:00 per vedere i primi passi in pista, stasera il dance show andrà in onda alle 21:25, subito dopo Affari Tuoi, che per la seconda volta proverà a fare da traino per contrastare il dominio di Canale 5 nelle due fasce orarie serali.

Renato Zero ballerino per una notte della quarta puntata

Dopo aver da poco lanciato il suo ultimo album L'orazero, l'artista, interprete e cantautore romano che ha accompagnato intere generazioni, metterà in luce le sue abilità anche nel ballo. Renato Zero si cimenterà in una coreografia speciale con tutti i maestri sulle note di 'Senza' e farà riascoltare uno dei suoi capolavori che hanno segnato la storia della musica italiana.

Le coppie in gara a Ballando con le stelle

Barbara D'Urso con Pasquale La Rocca

La competizione fra i Vip è sempre più accesa, sul palco e dietro le quinte. E proprio nel backstage pare che stiano nascendo anche nuove coppie: se la scorsa settimana Andrea Delogu ci ha tenuto a chiarire che per il momento non ha nessuna intenzione di cominciare una nuova relazione, a dispetto dei rumor che la volevano già molto vicina al suo maestro, sembra ormai palese, invece, l'interesse reciproco tra Rosa Chemical ed Erica Martinelli, come Rossella Erra pare aver suggerito.

Gossip a parte, ecco le coppie che scenderanno in pista stasera:

Andrea Delogu-Nikita Perotti

Barbara D'Urso-Pasquale La Rocca

Emma Coriandoli-Simone Di Pasquale

Fabio Fognini-Giada Lini

Filippo Magnini- Alessandra Tripoli

Francesca Fialdini-Giovanni Pernice

Beppe Convertini-Veera Kinnunen

Marcella Bella-Chiquito

Martina Colombari-Luca Favilla

Nancy Brilli- Carlo Aloia

Paolo Belli-Anastasia Kuzmina

Rosa Chemical- Erica Martinelli.

La prima eliminazione dell'edizione

Francesca Fialdini con Giovanni Pernice

Alla sua quarta settimana, Ballando con le stelle 2025 non ha ancora eliminato neppure un concorrente. Sarà stasera la volta buona? Sì, con molta probabilità, anche perchè l'eliminazione della prima coppia era stata "promessa" già una settimana fa. Sabato scorso invece nessun VIP ha dovuto appendere al chiodo le scarpe da ballo: le ultime due classificate, Marcella Bella ed Emma Coriandoli, riceveranno 10 punti di penalità.

Al primo posto, a parimerito, si erano invece piazzate la solita Francesca Fialdini e Barbara D'Urso. Ecco la classifica della puntata precedente: