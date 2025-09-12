Ballando con le Stelle, prove massacranti: Barbara D’Urso e gli altri concorrenti già infortunati

Anche quest'anno, in vista dell'inizio di Ballando con le Stelle - al via sabato 27 settembre in prima serata su Rai 1 - sono cominciati gli allenamenti dei concorrenti che affiancheranno Milly Carlucci nel suo celebre talent show.

Come da tradizione, insieme alle prove intense è arrivata anche la prima ondata di infortuni: un vero e proprio bollettino che da Barbara D'Urso a Filippo Magnini coinvolge diverse "stelle" del cast.

Gli allenamenti intensi prima del debutto

Il motivo? I concorrenti, quasi tutti lontani dal mondo della danza professionale, si trovano a dover imparare in poche settimane coreografie complesse, affrontando movimenti innaturali e un'attività fisica intensa. Le prove, che durano ore ogni giorno, mettono a dura prova muscoli, articolazioni e schiena, portando facilmente a stiramenti, contratture, lividi o affaticamento.

Barbara D'Urso costretta a ricorrere alle cure mediche

L'ex conduttrice di Pomeriggio 5, in coppia con Pasquale La Rocca, ha raccontato di essersi dovuta sottoporre a iniezioni di Muscoril e Voltaren per calmare i dolori muscolari. Ma non è stata la sola: anche Nancy Brilli e Marcella Bella hanno segnalato la durezza degli allenamenti, mentre Paolo Belli ha accusato fastidi al ginocchio destro.

Giuria di Ballando con le Stelle

Lividi, vesciche e i dolori degli sportivi

Andrea Delogu, tramite le sue storie Instagram, ha mostrato un livido sul ginocchio, mentre in un video condiviso dalla stessa D'Urso si è vista entrare nella "sala delle stelle" zoppicando. Problemi anche per Martina Colombari, che sta facendo i conti con dolorose vesciche causate dalle scarpe da ballo.

Nemmeno gli sportivi sono immuni: Filippo Magnini ha raccontato con ironia che invece di confrontarsi solo con passi e coreografie, i concorrenti si ritrovano a parlare di cerotti e medicinali. Fabio Fognini, dal canto suo, ha mostrato con orgoglio il suo personale kit di farmaci e bende.

Il conto alla rovescia per il 27 settembre

Nel frattempo, un servizio del TG1 ha mostrato in anteprima le prime immagini dello shooting fotografico dell'intero cast, accompagnate dalla celebre sigla Ho voglia di ballare. Un assaggio che scalda i motori in vista del debutto di sabato 27 settembre, quando Milly Carlucci darà ufficialmente il via alla nuova edizione.