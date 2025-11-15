Ballando con le stelle 2025 stasera su Rai 1, le coppie e l'ospite: Andrea Delogu riuscirà a tornare in gara?

Tutto pronto su Rai 1 per una nuova puntata di Ballando con le stelle 2025: le coppie ancora in gara torneranno a sfidarsi, stasera dalle 21:30, sotto gli occhi della giuria e del pubblico per vincere l'ambito trofero finale.

A condurre le danze ci sarà come sempre la padrona di casa Milly Carlucci, accompagnata da Massimiliano Rosolino, che ha preso il posto di Paolo Belli (in gara con Anastasia Kuzmina) nella Sala delle Stelle.

Le coppie che scenderanno in pista sabato 15 novembre

Paolo Belli e Anastasia Kuzmina

Francesca Fialdini con Giovanni Pernice

Fabio Fognini con Giada Lini

Barbara D'Urso con Pasquale La Rocca

Martina Colombari con Luca Favilla

Nancy Brilli con Carlo Aloia

Filippo Magnini con Alessandra Tripoli (spareggio)

Rosa Chemical con Erica Martinelli

Marcella Bella con Chiquito (spareggio)

Andrea Delogu con Nikita Perotti (spareggio)

Andrea Delogu e Nikita Perotti

La buona notizia è che, dopo aver ripreso la conduzione de La porta magica su Rai 2, Andrea Delogu è pronta anche a tornare sulla pista di Ballando. Quella cattiva, e molto contestata dal pubblico, è che la modalità con cui potrà farlo è uno spareggio: lei e Nikita Perotti, infatti, dovranno giocarsi la permanenza nello show di Rai 1 con Marcella Bella-Chiquito e Filippo Magnini-Alessandra Tripoli.

Nessuna deroga al regolamento, dunque, nonostante le motivazioni tragiche che hanno determinato la temporanea assenza della conduttrice. Cosa che ha scatenato accese polemiche social da parte dei tanti che chiedevano un suo rientro senza condizioni.

Stasera a inizio puntata si scoprirà quale, delle tre coppie allo spareggio, sarà eliminata dalla gara. Il nuovo ballottaggio a fine serata, invece, stabilirà chi sarà a rischio eliminazione sabato 22 novembre.

Ricordiamo che al momento le uniche due coppie fuori dai giochi sono quelle formate da Beppe Convertini e Veera Kinnunen e da Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale. Per loro ci sarà più avanti una sola possibilità di tornare in gara.

Chi è il ballerino per una notte dell'ottava puntata

Ospite speciale di sabato 15 novembre sarà il giornalista sportivo Pierluigi Pardo, che si esibirà in un valzer accompagnato dalla "tribuna" ed ex maestra dello show Sara Di Vaira. Il loro ballo sarà come sempre valutato dalla giuria, il punteggio che ne scaturirà sarà utilizzato come tesoretto da assegnare a una o più coppie in gara.

La classifica della puntata precedente

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice

Senza tener conto, naturalmente, del televoto, ma solo dei voti dei giudici e dei tesoretti assegnati, alla fine della scorsa puntata era stata stilata la solita classifica provvisoria, che aveva visto trionfare la coppia formata da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, nonostante l'infortunio di lei.