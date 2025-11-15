Ballando con le stelle 2025 stasera su Rai 1, le coppie e l'ospite: Andrea Delogu riuscirà a tornare in gara?

Tutto pronto su Rai 1 per una nuova puntata di Ballando con le stelle 2025: le coppie ancora in gara torneranno a sfidarsi, stasera dalle 21:30, sotto gli occhi della giuria e del pubblico per vincere l'ambito trofero finale.
A condurre le danze ci sarà come sempre la padrona di casa Milly Carlucci, accompagnata da Massimiliano Rosolino, che ha preso il posto di Paolo Belli (in gara con Anastasia Kuzmina) nella Sala delle Stelle.
Le coppie che scenderanno in pista sabato 15 novembre
-
Paolo Belli e Anastasia Kuzmina
-
Francesca Fialdini con Giovanni Pernice
-
Fabio Fognini con Giada Lini
-
Barbara D'Urso con Pasquale La Rocca
-
Martina Colombari con Luca Favilla
-
Nancy Brilli con Carlo Aloia
-
Filippo Magnini con Alessandra Tripoli (spareggio)
-
Rosa Chemical con Erica Martinelli
-
Marcella Bella con Chiquito (spareggio)
-
Andrea Delogu con Nikita Perotti (spareggio)
La buona notizia è che, dopo aver ripreso la conduzione de La porta magica su Rai 2, Andrea Delogu è pronta anche a tornare sulla pista di Ballando. Quella cattiva, e molto contestata dal pubblico, è che la modalità con cui potrà farlo è uno spareggio: lei e Nikita Perotti, infatti, dovranno giocarsi la permanenza nello show di Rai 1 con Marcella Bella-Chiquito e Filippo Magnini-Alessandra Tripoli.
Nessuna deroga al regolamento, dunque, nonostante le motivazioni tragiche che hanno determinato la temporanea assenza della conduttrice. Cosa che ha scatenato accese polemiche social da parte dei tanti che chiedevano un suo rientro senza condizioni.
Stasera a inizio puntata si scoprirà quale, delle tre coppie allo spareggio, sarà eliminata dalla gara. Il nuovo ballottaggio a fine serata, invece, stabilirà chi sarà a rischio eliminazione sabato 22 novembre.
Ricordiamo che al momento le uniche due coppie fuori dai giochi sono quelle formate da Beppe Convertini e Veera Kinnunen e da Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale. Per loro ci sarà più avanti una sola possibilità di tornare in gara.
Chi è il ballerino per una notte dell'ottava puntata
Ospite speciale di sabato 15 novembre sarà il giornalista sportivo Pierluigi Pardo, che si esibirà in un valzer accompagnato dalla "tribuna" ed ex maestra dello show Sara Di Vaira. Il loro ballo sarà come sempre valutato dalla giuria, il punteggio che ne scaturirà sarà utilizzato come tesoretto da assegnare a una o più coppie in gara.
La classifica della puntata precedente
Senza tener conto, naturalmente, del televoto, ma solo dei voti dei giudici e dei tesoretti assegnati, alla fine della scorsa puntata era stata stilata la solita classifica provvisoria, che aveva visto trionfare la coppia formata da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, nonostante l'infortunio di lei.
-
Francesca Fialdini con Giovanni Pernice (+25 punti per il tesoretto)
-
Paolo Belli e Anastasia Kuzmina (+5 punti per la prova speciale, +25 per il tesoretto)
-
Fabio Fognini con Giada Lini (+10 punti per il bonus)
-
Barbara D'Urso con Pasquale La Rocca (+10 punti per la prova speciale)
-
Martina Colombari con Luca Favilla (+3 punti per la prova speciale)
-
Nancy Brilli con Carlo Aloia (sostituito da Filippo Zara)
-
Filippo Magnini con Alessandra Tripoli (spareggio del 15 novembre)
-
Rosa Chemical con Erica Martinelli (salvi al ballottaggio)
-
Marcella Bella con Chiquito (spareggio del 15 novembre)