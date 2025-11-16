Ballando con le stelle 2025, la classifica e gli ascolti dell'ottava puntata

Dopo un'eliminazione e un ritiro, Ballando con le stelle 2025 corre ai ripari con uno spareggio "in positivo" che cambierà le sorti della prossima classifica: intanto ecco quella dell'ottava puntata

Filippo Magnini e Alessandra Tripoli restano in gara a Ballando con le stelle
NOTIZIA di 16/11/2025

Ottava puntata con sorpresa per Ballando con le stelle 2025, in onda ieri sera su Rai 1. Dopo la frattura al piede, complici tre vertebre doloranti, Francesca Fialdini e Giovanni Pernice hanno infatti deciso di ritirarsi dalla gara. Riusciranno a rientrare prima della fine? Difficile, ma non impossibile (mancano ancora 4 puntate alla finalissima).

La classifica del 15 novembre: chi ha vinto e chi è stato eliminato

Marcella Bella Eliminata

Il ballottaggio della scorsa settimana si è concluso a inizio puntata, con l'aggiunta di una terza coppia: quella formata da Andrea Delogu e Nikita Perotti. Fuori Marcella Bella e Chiquito, Andrea Delogu e Filippo Maginini possono invece tornare in gara.
Il ritiro di Francesca Fialdini ha inoltre evitato una nuova eliminazione: il ballottaggio finale si è così svolto tra le tre coppie più votate, al fine dell'assegnazione di tre bonus da 30, 20 e 10 punti (che saranno aggiunti al punteggio totale nella classifica della prossima puntata).

La classifica tecnica che è andata delineandosi alla fine dell'ottava puntata è dunque la seguente:

  • Barbara D'Urso con Pasquale La Rocca ( grazie ai 50 punti di tesoretto)

  • Martina Colombari con Luca Favilla

  • Fabio Fognini con Giada Lini

  • Filippo Magnini con Alessandra Tripoli

  • Andrea Delogu e Nikita Perotti

  • Rosa Chemical con Erica Martinelli

  • Paolo Belli e Anastasia Kuzmina

  • Nancy Brilli con Filippo Zara

Specifichiamo che le coppie sono in ordine di piazzamento in base ai voti della giuria e ai tesoretti, questa classifica non include il voto del pubblico.

Le coppie che hanno ottenuto i bonus, ovvero chi ha vinto per il televoto

Andrea Delogu E Nikita Perotti Il 15 Novembre

Come anticipato, lo spareggio finale c'è stato ma questa volta è stato "in positivo", e ha visto affrontarsi le tre coppie al momento meglio votate dal pubblico e dalla giuria. In palio tre bonus da 30, 20 e 10 punti, assegnati unicamente dal televoto, che saranno sommati al punteggio fin qui ottenuto all'inizio della prossima puntata. La mini-classifica del ballottaggio ha decretato che

  • Andrea Delogu e Nikita Perotti hanno vinto 30 punti di bonus per la prossima puntata

  • Martina Colombari e Luca Favilla hanno vinto 20 punti di bonus per la prossima puntata

  • Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca hanno vinto 10 punti di bonus per la prossima puntata

Gli ascolti di Ballando con le stelle sabato 15 novembre

Nonostante il traino di Affari Tuoi, nonostante le coppie in gara siano sempre più seguite dal pubblico, nonostante i colpi di scena, Ballando con le stelle non riesce a ottenere i risultati di un anno fa, quando puntualmente batteva la concorrenza di Canale 5.

Così sabato 15 novembre i dati Auditel certificano che lo show di Rai 1, dopo il segmento Tutti in Pista a 3.659.000 spettatori, andato aventi fino alle 22:27, ha intrattenuto "solo" 2.780.000 spettatori pari al 26.3% di share, fino all'1:34. Meno di una settimana fa, pur registrando quasi 3 punti in più di share.

Su Canale 5 Tu Sí Que Vales ha raccolto invece 3.993.000 spettatori con uno share del 26.8% fino a 00:16 (il segmento Buonanotte a 1.759.000 e il 23.7% fino all'1:04).
In sovrapposizione dalle 21:32 alle 00:16: Ballando con le Stelle 3.415.000 spettatori (22.96%) mentre lo show di Maria De Filippi 3.991.000 spettatori (26.83%).