Ballando con le stelle 2024: le coppie in gara stasera su Rai 1, chi è l'ospite, Nina Zilli ci sarà?

Come ogni sabato, Ballando con le stelle 2024 torna in TV anche stasera su Rai 1 alle 20:30, subito dopo il TG. Tutta l'attenzione - e i dubbi - sono ormai puntati, più che sugli ascolti e sulla "guerra" con Tu sì que vales, su quello che succederà verso la fine della puntata: ci sarà o meno un'eliminazione? Sui social il programma di Milly Carlucci è stato più volte bersagliato, nelle ultime settimane, perchè, più che una vera e propria gara, con ballottaggi, premiazioni ed espulsioni, sembra una vetrina per vip.

Ballando con le stelle: le coppie della sesta puntata

Ancora dodici i personaggi in gara, con relativi maestri di ballo, perchè, come annunciato all'inizio della puntata, sabato scorso nessuno è stato eliminato. Nell'elenco, tra l'altro, figura anche Nina Zilli, che, oltre a tre costole rotte, sta ballando anche con un piede infortunato. La cantante piacentina ha dunque deciso di continuare la gara oppure annuncerà il suo ritiro? Sono ore di attesa per i suoi fan.

Queste, intanto, le coppie per ora confermate:

Bianca Guaccero - Giovanni Pernice

Federica Nargi - Luca Favilla

Francesco Paolantoni - Anastasia Kuzmina

Luca Barbareschi - Alessandra Tripoli

Federica Pellegrini - Angelo Madonia

Sonia Bruganelli - Carlo Aloia

Alan Friedman - Giada Lini

Nina Zilli - Pasquale La Rocca

Tommaso Marini -Sophia Berto

Anna Lou Castoldi - Nikita Perotti

Massimiliano Ossini - Veera Kinnunen

Furkan Palali - Erica Martinelli

Sabato scorso la puntata è stata vinta dalla coppia Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti che ha ottenuto 30 punti di bonus. In testa alla classifica, per il momento, ci sono Bianca Guaccero e Nina Zilli, tallonate però da Federica Nargi.

Chi è l'ospite di sabato 2 novembre

È Edwige Fenech la ballerina per una notte di Ballando con le stelle in questo primo sabato di novembre. L'icona sexy della commedia italiana, apprezzata attrice e produttrice applaudita di film e serie di successo, scenderà in pista per danzare, sulle note di "Le vie en rose", un valzer con Simone Iannuzzi.

Durante la trasmissione, sulla pista dell'Auditorium della Rai, si esibiranno anche ospiti non vip nel torneo Ballando con te: Yasmin Ben Ammar da Ravenna e la coppia formata da Alex Palumbo di Sassuolo e Viola Laci da Lastra a Signa, selezionati nello spin-off Ballando on the road.