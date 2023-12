Ballando con le Stelle 2023, Giovanni Terzi rivela: 'Raccomandato da Simona, Milly Carlucci mi aveva scartato'

Rivelazione a sorpresa di Giovanni Terzi, che in un'intervista ha raccontato un gustoso aneddoto sulla sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Il giornalista ha svelato a Repubblica che a raccomandarlo è stata la sua compagna Simona Ventura. In passato aveva chiesto, senza successo a Milly Carlucci di farlo partecipare al talent show.

Giovanni Terzi e Simona Ventura: Il retroscena su Ballando con le Stelle

Giovanni Terzi e Simona Ventura si sposeranno nel 2024, secondo quanto rivelato dalla conduttrice a Che Tempo che Fa, dove partecipa come ospite fisso a Il Tavolo. Prima di convolare a nozze, hanno deciso di partecipare insieme a Ballando con le Stelle, una competizione familiare che al momento vede avanti la Ventura. Simona e Wanda Nara sono le favorite alla vittoria.

Nell'intervista rilasciata al quotidiano romano, Giovanni Terzi ha svelato che questa non è la prima volta che ha provato a ballare sulla pista televisiva più famosa d'Italia. "Adoravo lo show e prima di conoscere Simona, tramite un'amica, avevo chiesto a Milly di partecipare. Ha detto di no".

Una competizione familiare prima del matrimonio

A raccomandarlo quindi sarebbe stata la Ventura e questa volta la Carlucci non ha potuto rifiutare. "Sono raccomandato da lei, mi illumina e sono felice", ha detto riferendosi a Simona che, al contrario, è stata cercata a lungo da Milly Carlucci.

"Milly mi corteggiava", ha confermato la Ventura che con la Carlucci aveva condiviso l'esperienza de Il cantante mascherato: "'È il momento, devi fare Ballando', mi ha detto e ci è venuta l'idea di Giovanni, partecipazione doppia".

Scontri e polemiche durante lo show

Ritornando allo show del sabato sera di Rai 1, Giovanni Terzi ha avuto qualche scontro con Mariotto: "Guillermo è stato sgradevole con me. Ho la dermatomiosite amiopatica, una malattia rara, ho problemi ai polmoni e non sono un eroe", ha spiegato lo scrittore.

La risposta dello scrittore alle critiche di Mariotto

"Se non avessi potuto ballare non avrei partecipato, mi sembrava importante spiegare che sono lì grazie ai progressi della ricerca, il saluto dei medici dell'Ospedale San Matteo di Pavia era in quel senso. E lui finge di addormentarsi mentre parlo? Non è rispettoso", ha affermato Giovanni Terzi.

Nell'ultima puntata di Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto, commentando le parole di Giovanni Terzi, che in una clip aveva parlato della sua malattia, aveva detto: "Peccato perché non avevi fatto il piagnisteo e poi alla fine lo hai fatto. Sei un ballerino incredibile ma come te non piange nessuno".