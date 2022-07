Ballando con le stelle 2022, Nino D’Angelo entra nel cast del programma?

Nino D'Angelo entra nel cast di Ballando con le stelle 2022. Se le indiscrezioni di TV Blog dovessero essere confermate, il cantante napoletano farebbe parte del cast stellare che Milly Carlucci sta preparando per la diciassettesima edizione del talent show del sabato sera di Rai 1.

Nino D'Angelo, l'ex caschetto degli anni ottanta, quando in televisione e sul grande schermo imperversavano le sue canzoni e i suoi film, potrebbe danzare sulla pista di Milly Carlucci dal prossimo 8 ottobre, data di inizio del programma. "Il direttore artistico di Ballando con le stelle Milly Carlucci dunque pare abbia messo gli occhi su Nino D'Angelo, che per altro sarebbe perfetto per il programma tersicoreo del sabato sera di Rai1", si legge su TV Blog, notizia, che naturalmente, non è stata commentata da nessuno dei diretti interessati.

Al momento l'unica concorrente sicura del programma dovrebbe essere Iva Zanicchi, la cantante nelle scorse settimane, su Radio 2, ha detto "posso dire cosa farò in autunno? Io andrò a Ballando con le stelle, ci vado perché l'ho voluto, perché è l'ultima cosa che dovevo fare, perché io adoro ballare". Alcune settimane fa, sempre su TV Blog, abbiamo letto della probabile partecipazione di Gabriel Garko, che nella scorsa edizione fu ospite del programma nel ruolo di ballerino per una notte. Lo stesso portale ha riportato il nome di Nancy Brilli, come possibile concorrente, mentre Dagospia ha spifferato i nomi di Marta Flavi, l'ex di Maurizio Costanzo, e di Eva Robin's.

Nel frattempo, il programma ha detto addio a Vito Coppola, il ballerino, vincitore di Ballando con le Stelle 2021 con Arisa, è volato in Inghilterra dove, con la benedizione di Milly Carlucci, sarà un maestro di Strictly Come Dancing, la versione inglese in onda sulla BBC del programma italiano.

Buone notizie arrivano dalla giuria, tutta confermata, compresa Selvaggia Lucarelli al cui fianco ci saranno, ancora una volta, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni.