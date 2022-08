Ballando con le stelle 2022: Milly Carlucci strappa Alex Di Giorgio ad Alfonso Signorini?

Secondo gli ultimi rumors Alex Di Giorgio sarà uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle 2022: l'ex nuotatore era stato approcciato anche da Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip 7.

Nella prossima stagione potremmo vedere Alex Di Giorgio sulla pista di Ballando con le Stelle 2022: secondo le indiscrezioni di Dagospia l'ex nuotatore avrebbe accettato la proposta di Milly Carlucci preferendo il talent di Rai 1 al reality di Alfonso Signorini.

Sono ore febbrili per i talent e i reality che partiranno a settembre, i cast si stanno formando, tra indiscrezioni e smentite. Milly Carlucci, secondo gli ultimi rumors ha ottenuto il si di Alex Di Giorgio. Sul portale Dagospia si legge "Si mormora che uno dei primi concorrenti ufficiali di Ballando con le Stelle sarà un nuotatore olimpionico: si tratta di Alex Di Giorgio che avrebbe rifiutato il Grande Fratello Vip. Il suo partner dovrebbe essere un altro uomo che da poco ha scoperto la sua fluidità. Si tratterebbe dell'ex fidanzato di una nota showgirl".

Alex Di Giorgio, 32 anni, ex olimpionico, era già stato preso nel cast del Grande Fratello Vip 5, l'atleta stava per iniziare la quarantena quando sopraggiunsero problemi lavorativi che lo costrinsero a rifiutare l'offerta di Signorini. Il direttore di Chi quest'anno ci ha riprovato, ma anche questa volta Di Giorgio non entrerà nella casa di Cinecittà.

Il cast di Ballando con le stelle 2022 è ancora top secret, Iva Zanicchi, a cui ieri è stato hackerato il telefono, alcune settimane fa ha rivelato che sarà una delle concorrenti del talent. Altri nomi fatti dalla stampa non sono stati confermati, tra questi ci sono Gabriel Garko, Nancy Brilli, Eva Robin's e Nino D'Angelo.