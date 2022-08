Ballando con le stelle 2022: Luisella Costamagna sbarca nel talent di Milly Carlucci?

Luisella Costamagna sarebbe pronta a mettersi in gioco come concorrente di Ballando con le stelle 2022: l'indiscrezione è stata rivelata da Dagospia. La giornalista arriva da una stagione poco fortunata con Agorà, dove aveva sostituito Serena Bortone, passata a Rai1 per condurre Oggi è un altro giorno.

Il cast di Ballando con le Stelle sembra iniziare a prendere forma, oggi TV Blog ha rivelato che Enrico Montesano sarà uno dei concorrenti della nuova stagione del talent, dove dovrebbe esibirsi anche Luisella Costamagna, la giornalista nata a Torino il 16 dicembre 1968.

Negli ultimi mesi i rapporti tra la giornalista e la RAI non erano stati idilliaci, la Costamagna non ha preso bene la decisione dell'azienda che ha deciso di continuare Agorà senza di lei. Luisella Costamagna, salutando il pubblico e congedandosi dal programma che ha condotto per due anni con Marco Carrara, aveva detto: "la mia esperienza ad Agorà finisce qui", e replicando al collega che le aveva regalato Il Tronchetto della felicità, aveva affermato: "Non mi fare parlare, non posso permettermelo". Ora infatti ballerà.

Il cast ufficiale di Ballando con le stelle 2022 non è stato ancora svelato per intero. Iva Zanicchi ha rivelato di farne parte, ma il suo nome non è stato confermato da Milly Carlucci. Per il resto ci sono solo rumors che coinvolgono il nuotatore Alex Di Giorgio e Giampiero Mughini, entrambi spifferati da Dagospia.