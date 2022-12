Ballando con le Stelle 2022: le anticipazioni della finale di stasera 23 dicembre

Ballando con le Stelle 2022 chiude stasera 23 dicembre: la finale andrà in onda su Rai1 a a partire dalle 20:30. Sono sette le coppie rimaste in gara che si esibiranno sulla pista del talent show di Milly Carlucci. Scopriamo chi sono e come si svolgerà la fase finale di Ballando con le Stelle 2022, ricordandovi che il programma è visibile anche in streaming e on demand su RaiPlay, dove sono disponibili tutte le puntate della stagione.

I Vip rimasti in gara sono sette, compresa Luisella Costamagna, che si è aggiudicata il ripescaggio dell'ultima puntata. La giornalista, a differenza dei suoi avversari, partirà con il punteggio azzerato.

Ecco le coppie in gare ed i punti ottenuti il 17 dicembre

Ema Stokholma e Angelo Madonia (47 punti)

Alessandro Egger e Tove Villfor (40 punti)

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu (32 punti)

Gabriel Garko e Giada Lini (20 punti)

Rosanna Banfi e Simone Casula (17 punti)

Iva Zanicchi e Samuel Peron (12 punti)

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca (0 punti)

Ema Stokholma e Angelo Madonia godono dei favori del pronostico. Stasera, come sempre, la loro esibizione sarà valutata dalla giuria tecnica composta da a Carolyn Smith, con Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. A bordo pista ci saranno Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale, le vox populi del programma, mentre Alberto Matano è pronto ad elargire il suo tesoretto. Il pubblico potrà aiutare i suoi beniamini attraverso il voto sui social di Ballando con le Stelle.

Ballerino per una notte, come ha svelato TvBlog, sarà Riccardo Cocciante. Il cantante festeggerà al talent show di Rai 1 vent'anni di Notre Dame de Paris, il celebre musical scritto da Luc Plamondon con la musica composta da Riccardo Cocciante, tratto dall'omonimo romanzo di Victor Hugo. Il cantante, nel corso della serata, si esibirà con alcuni dei successi che lo hanno reso celebre.