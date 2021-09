Ballando con le stelle 2021, i primi concorrenti ufficiali: c'è anche Sabrina Salerno

Milly Carlucci svela i primi concorrenti ufficiali di Ballando con le stelle 2021. Dopo il solito tira e molla estivo, dopo i rumor e le smentite, la produzione dello show è finalmente in grado di confermare, sulle pagine di TV, Sorrisi e Canzoni, i primi 7 nomi che a partire dal prossimo ottobre ritroveremo in pista.

Ecco chi sono i primi 7 concorrenti ufficiali:

Morgan

Al Bano

Mietta

Sabrina Salerno

Valeria Fabrizi

Fabio Galante

Federico Fashion Style

Se Morgan e Albano Carrisi erano nomi già confermati (nel caso dell'ex leader dei Bluvertigo, era stato proprio lui ad anticipare la notizia), l'annuncio che riguarda Mietta, Valeria Fabrizi e Sabrina Salerno mette invece fine a settimane di speculazioni. Ampiamente anticipato anche il nome di Federico Fashion Style, che aveva già manifestato la propria volontà di partecipare a un programma TV come concorrente e non più soltanto come ospite.

Nell'attesa di conoscere la sorte di Andrea Iannone, per la cui partecipazione a Ballando in qualità di concorrente mancherebbero, a quanto pare, pochi dettagli contrattuali, lo show di Milly Carlucci comincia a riscaldare i motori in vista del 16 ottobre, giorno in cui andrà in onda, salvo imprevisti, la prima puntata della nuova edizione.

Se la giuria - composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni - è stata confermata al gran completo, alla coppia di opinionisti formata da Alberto Matano e Roberta Bruzzone si aggiungerà un terzo elemento, Alessandra Mussolini, che l'anno scorso fu una dei finalisti.