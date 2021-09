Ballando con le stelle 2021, Andrea Iannone nuovo concorrente del programma?

A poco più di un mese dall'inizio di Ballando con le stelle 2021, il campione di Moto GP Andrea Iannone starebbe per firmare il contratto che lo lega, come concorrente, al talent show condotto da Milly Carlucci. Secondo l'indiscrezione di TvBlog, le trattative sono in corso ma sono destinate a concludersi positivamente.

Dopo aver quasi ufficializzato la partecipazione di due cantanti come Morgan e Albano, Milly Carlucci è pronta a portare sulla pista da ballo del sabato sera uno sportivo. Andrea Iannone, che lo scorso anno stava per entrare nella casa del Grande Fratello Vip 5, dovrebbe partecipare a Ballando con le stelle 2021, sedicesima edizione del dancing show del sabato sera autunnale di Rai 1.

Andrea Iannone, 32 anni, dopo i successi ottenuti nella classe 125 a bordo dell'Aprilia e sulla Moto 2, dove per due anni è finito sul più basso gradino del podio, è passato al Moto GP nel 2013, correndo in sella alla Ducati, alla Suzuki e all'Aprilia. Il 17 dicembre 2019 è stato momentaneamente sospeso dalla Federazione internazionale di motociclismo perché è risultato positivo ad un controllo antidoping. Il 10 novembre 2019 il TAS (il Tribunale arbitrale internazionale dello sport) lo ha squalificato per quattro anni.

Andrea Iannone è un nome noto anche per il mondo del gossip, il marchigiano è stato infatti legato a Belen Rodriguez e attualmente le cronache specializzate lo danno vicino alla modella venezuelana Carmen Victoria Rodriguez.

Ballando con le Stelle dovrebbe iniziare sabato 16 ottobre in prima serata su Rai1. La trasmissione dovrebbe concludersi il 18 dicembre, l'ultimo sabato prima di Natale. La giuria del programma è stata confermata al gran completo, mancheranno le ballerine professioniste Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi, entrambe in dolce attesa.