Ballando con le Stelle 2021, Morgan già vicino all’addio?

La partecipazione di Morgan a Ballando con le stelle 2021 potrebbe essere a rischio: tra il cantante e la produzione del talent show ci sarebbero delle divergenze sul contratto. La notizia è stata riportatala dal settimanale Chi nel numero uscito oggi nelle edicole.

Il casting di Ballando con le stelle 2021 è ormai terminato, la produzione del programma ha scelto i 13 concorrenti che dal prossimo ottobre balleranno sulla pista del talent show condotto da Milly Carlucci, tutti sembrano pronti eccetto uno: Morgan. Secondo le indiscrezioni del settimanale Chi, il cantante, uno dei primi ad essere annunciati ufficialmente dalla stessa conduttrice del programma, potrebbe abbandonare il talent ancora prima di iniziarlo. Nella rubrica 'Chicche di Gossip' del giornale è riportato il motivo di questo possibile addio, dovuto a "divergenze sulla presenza e sul contratto di Morgan come concorrente a Ballando con le stelle 2021".

Morgan è sicuramente un concorrente molto atteso nel programma di Milly Carlucci, tempo fa il frontman dei Bluevertigo, parlando della sua partecipazione al talent, in una lettera a Simona Ventura pubblicata da Rolling Stone, disse: "io non solo mi ritengo totalmente fuori dal mio contesto naturale, ma di essere inappropriato in quel ruolo. Però, quello che invece è appropriato, è che si tratta di lavoro. E io, che sono un uomo di cultura, con tre figlie, che ha voglia di vivere, che ha lavorato tanto ma vive una dimensione che sono costretto a farlo".

Quest'anno Milly Carllucci è riuscita a mettere insieme un cast di prim'ordine per il suo show, una serie di Vip che sicuramente attireranno l'attenzione del pubblico, oltre al cantante torinese dovrebbero scendere in pista Arisa, Al Bano, Memo Remigi, Andrea Iannone, Valeria Fabrizi, Mietta, Fabio Galante, Sabrina Salerno, Federico Fashion Style, Valerio Rossi Albertini, Alvise Rigo e Bianca Gascoigne.