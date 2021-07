Ballando con le stelle 2021, Milly Carlucci svela i componenti della giuria (video)

Milly Carlucci ha annunciato chi siederà nella giuria di Ballando con le stelle 2021: con un video pubblicato su Instagram la conduttrice ha rivelato non soltanto che i giudici della passata edizione sono confermati, ma anche che ci sarà Guillermo Mariotto, nonostante alcuni rumors lo volevano fuori dal programma.

La prossima edizione di Ballando con le stelle, la sedicesima, inizierà il prossimo 16 ottobre. Se la data di partenza è stata anticipata rispetto agli anni precedenti, confermatissimo è lo slot in cui il programma andrà in onda, ovvero sabato in prima serata su RAI 1. Nelle ultime ore Milly Carlucci ha pubblicato su Instagram un simpatico video nel quale si vede la conduttrice che, mentre prende un caffè, parla del programma con Federico, il proprietario napoletano di un bar che si trova fuori gli studi RAI di Roma. Federico è un grande fan del programma e Milly gli rivela che la giuria di Ballando con le stelle è stata confermata in blocco, anche il prossimo autunno i concorrenti saranno giudicati da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e la presidentessa Carolyn Smith.

Federico è molto soddisfatto della notizia, per lui la giuria è uno show nello show e non va assolutamente toccata: "Al di là del ballo, delle persone che si sforzano per ballare, il bello del programma è proprio la giuria perché è variegata - spiega il proprietario del bar - ci sono personaggi che criticano il ballo fine a sé stesso, altri il comportamento, altri, invece, criticano il giudice che sta criticando. Io non cambierei nulla. Nemmeno Mariotto. Quella giuria rappresenta il pubblico nella sua totalità".

Federico elenca quali sono i meriti della giuria e perché il pubblico si sente rappresentato dai giurati "E' l'unica giuria politicamente corretta. La bellezza è questa... io vedo una performance che a me piace, alla Lucarelli no, a Zazzaroni no a Mariotto sì ed invece io mi ammazzo. O vuol dire che non ho capito nulla del ballo o della vita. Non c'è una verità assoluta. Al di là di vedere le performance dei vari artisti, è bello vedere quella giuria".

Nel frattempo continua il lavoro degli autori per formare il cast, per il momento non ci sono conferme, nei giorni scorsi si è parlato di Morgan, Federico Fashion Style, Sabina Guzzanti e Valeria Fabrizi ma per nessuno di loro è arrivata l'ufficializzazione.