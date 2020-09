Ballando con le Stelle 2020: Selvaggia Lucarelli: “Alessandra Mussolini, non accetto lezioni di vita da te”

Durante Ballando con le Stelle 2020 Selvaggia Lucarelli ha detto ad Alessandra Mussolini che non accetta lezioni di vita da lei su temi come il femminismo.

La discussione è iniziata da Alessandra Mussolini che non ha gradito un commento espresso la scorsa settimana dalla giuria e in particolare da Selvaggia Lucarelli. All'ex onorevole veniva rimproverata di comportarsi come una novella Lolita, nonostante i 57 anni. La concorrente del dancing talent ha esordito dicendo "Vorrei dire a Selvaggia che ho rivisto la puntata dell'altra volta e lei ha detto una cosa insopportabile. Voglio dirti che le donne possono, devono fare quello che vogliono indipendentemente dall'età".

La giornalista, che non si tira mai indietro quando sente aria di provocazione, ha risposto immediatamente ad Alessandra: "Addirittura tenta di giocarsi la carta del femminismo. Lezioni di femminismo dalla Mussolini. Devo vedere anche questo. Quest'aria da popolana perenne pensi che paghi? Si può parlare adottando un registro più elegante. Sempre questa volgarità, questi eccessi". Alessandra ha continuato a mantenere la discussione sul piano del femminismo: "Non si può dire l'uomo può fare e la donna no". A questo punto la Lucarelli ha lanciato una delle sue proverbiali frecciatine "Allora io rinnego quello che ho detto, tu rinnega tutto il resto che sarebbe pure ora, Mussolini. Le lezioni di vita e di valori dalla Mussolini no".

Milly Carlucci, che fino ad allora aveva ascoltato in silenzio, ha visto che la discussione stava franando su un terreno pericoloso che andava fuori dal contesto del programma è intervenuta: "Parliamo di ballo. Stiamo nel ballo". Tutte d'accordo anche se con i dovuti distinguo, Selvaggia Lucarelli ha risposto dicendo: "Se stiamo nel ballo, dobbiamo stare nel ballo. Non scomodiamo il femminismo. Io le lezioni da Alessandra Mussolini su questo fronte non le voglio". La concorrente si è rivolta alla conduttrice ma riferendosi alla giurata ha detto "Voglio essere giudicata per il ballo, non voglio che si vada oltre questo. Non mi dire frasi che vanno oltre il contesto di Ballando. Non accetto che tu mi dica cose che vanno oltre il ballo"

La puntata di ieri sera di Ballando con le Stelle 2020 ha avuto come ospiti I Ricchi e Poveri, tornati davanti alle telecamere dopo la reunion sanremese. Il celebre quartetto ha ballato e ha ricevuto cinquanta punti che sono poi stati divisi tra Elisa Isoardi e Ninetto Davoli. Dopo che sono stati sommati i voti della giuria e del pubblico si è avuto lo spareggio tra Stefano Oradei con Barbara Bouchet e Tove Villfor con Antonio Maria Catalani. Questi ultimi sono stati i preferiti del pubblico che ha eliminato la Bouchet e Oradei.