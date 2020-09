Ballando con le stelle 2020: seconda puntata stasera su Rai1, con i Ricchi e Poveri ma senza Raimondo Todaro

Stasera su Rai1, alle 20:35, torna Ballando con le stelle 2020 con la seconda puntata. Sulle coppie in gara si accendono nuovamente i riflettori, i tredici concorrenti sono pronti insieme ai loro maestri a cimentarsi in nuove e sorprendenti coreografie. A bordo pista non mancheranno i commenti dei "tribuni": Rossella Erra, Gianni Ippoliti e Antonio Razzi, che daranno voce al popolo da casa, con un compito ben preciso: premiare i concorrenti penalizzati dalla Giuria tecnica.

Le schermaglie in studio hanno già "infiammato" il web, ma la Giuria più temuta del piccolo schermo, capitanata da Carolyn Smith è pronta a dare battaglia, al suo fianco: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Tornano come ogni settimana Roberta Bruzzone, la nota criminologa, pronta a svelare curiosità sui concorrenti in gara e Alberto Matano, conduttore di La Vita in Diretta, a lui è affidato l'importante compito di assegnare il tesoretto conquistato dal "Ballerino per una notte".

Ospiti

E a proposito di Ballerino per una notte, nella puntata del 26 settembre 2020, Milly Carlucci ha deciso di sorprendere tutti schierando ben quattro ballerini: i Ricchi e Poveri saranno infatti gli ospiti d'onore di uno degli show più amati di Rai1. La band composta da Angela Brambati, Marina Occhiena, Franco Gatti e Angelo Sotgiu è senza dubbio tra i gruppi più famosi della storia della musica italiana, con più di 22 milioni di copie di dischi venduti. Questa volta il celebre gruppo sarà messo alla prova sulla pista da ballo e in pochissimo tempo, durante la diretta del programma, Angela, Marina, Franco e Angelo dovranno imparare una coreografia realizzata per loro. L'esibizione sarà votata dalla Giuria in studio e il punteggio ottenuto aiuterà una delle coppie in gara a evitare l'eliminazione.

Le coppie

Mentre Samuel Peron è ancora in stand by a causa della positività al virus, al fianco di Rosalinda Celentano si conferma la bravissima ballerina danese Tinna Hoffman. Purtroppo anche questa settimana un imprevisto è sopraggiunto ad ostacolare la corsa di una delle nostre amatissime coppie, quella composta da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, infatti, Raimondo a causa di un problema di salute è stato operato d'urgenza e anche se ora sta meglio solo nei prossimi giorni sapremo quando potrà tornare ad allenarsi. Nel corso della puntata si scoprirà il partner di Elisa Isoardi.

Queste le coppie che balleranno dall'Auditorium Rai del Foro Italico: