I Ricchi e Poveri a Ballando con le stelle 2020: ballerini per una notte della seconda puntata

I Ricchi e Poveri tornano su Rai1 nella seconda puntata di Ballando con le stelle 2020 come ballerini per una notte.

I Ricchi e Poveri saranno ospiti della seconda puntata di Ballando con le stelle 2020, domani, sabato 26 settembre 2020, nella prima serata di Rai1. E cosa faranno? Naturalmente canteranno ma saranno chiamati anche alla prova di ballo, come format impone.

Angela Brambati, Marina Occhiena, Franco Gatti e Angelo Sotgiu saranno infatti i ballerini per una notte, ovvero, come ben sa chi segue il programma da anni, saranno gli ospiti chiamati alla prova di ballo con lo scopo di ottenere un punteggio dalla giuria dello show.

Come prevede il nuovo regolamento, il "tesoretto" di punti ottenuto dai Ricchi e Poveri verrà sommato al punteggio ottenuto dalla coppia scelta da Alberto Matano e Roberta Bruzzone. L'anti-giuria, però, potrà assegnare la metà dello stesso ad un altro concorrente.

Sarà quel che sarà con il tesoretto, e d'altronde poco importa, perchè, dopo la pioggia di applausi (e polemiche) che li ha accolti a Sanremo 2020, la sola cosa che il pubblico attende è rivedere la formazione dei Ricchi e Poveri al completo ancora su un palco. Tra i gruppi più famosi della musica italiana, con più di 22 milioni di dischi venduti nel mondo, ormai ogni reunion di Angela Brambati, Marina Occhiena, Franco Gatti e Angelo Sotgiu è paragonabile a un evento storico. Il perchè è semplice: i Ricchi e Poveri ci hanno messo 39 anni per tornare insieme dopo il litigio.

Dopo Amadeus, dunque, Milly Carlucci sarà la seconda a compiere il "miracolo", e questo, immaginiamo, gioverà anche agli ascolti di quella che resta l'edizione più disgraziata di Ballando con le stelle: dopo Samuel Peron, questa settimana non ci sarà neppure Raimondo Todaro, operato da pochi giorni, lasciando così da sola la bella Elisa Isoardi.