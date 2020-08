Ballando con le stelle 2020, Barbara Bouchet: "I tamponi sono tutti negativi"

Ballando con le stelle 2020 va avanti: Barbara Bouchet ha annunciato su Instagram che i tamponi molecolari sono negativi per tutto lo staff del dancing show di Rai1 che dopo la sanificazione dei locali potrà ripartire.

Milly Carlucci e tutto lo staff di Ballando con le stelle hanno vissuto una settimana difficile ma ora possono tirare un sospiro di sollievo: i tamponi molecolari a cui sono stati sottoposti hanno dato esito negativo, nessuno è stato contagiato. La settimana era iniziata con la notizia che Samuel Peron era risultato positivo al Covid-19, il ballerino aveva lavorato in Sardegna nei mesi estivi. Immediatamente era scattato il blocco precauzionale di 48 ore delle prove per sottoporre il cast al test e per consentire la sanificazione dei locali.

Barbara Bouchet nelle sue storie di Instagram ha detto: "Ragazzi non ho dormito tutta la notte per la paura per questo benedetto test. Eccola qua la notizia stupenda: tutti negativi!". Ora la macchina dello show può rimettersi in moto e l'attrice si sente "piena di gioia, felice" ed è pronta per ricominciare le prove con il suo maestro Stefano Oradei. Come ha ribadito varie volte Milly Carlucci, i tamponi saranno ripetuti ogni settimana ma adesso vedere il 12 settembre in onda la prima puntata di Ballando con le stelle non sembra impossibile.