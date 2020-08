Ballando con le stelle 2020, Milly Carlucci: "La situazione è sotto controllo"

Milly Carlucci ha rassicurato tutti fan di Ballando con le stelle 2020: la situazione è sotto controllo e il programma si può fare in totale sicurezza.

Milly Carlucci ha fatto chiarezza su Ballando con le stelle 2020: la conduttrice ha detto che la situazione è sotto controllo rassicurando i numerosi fan del programma che da ieri sono in ansia per le sorti della trasmissione dopo che il ballerino Samuel Peron è risultato positivo al Coronavirus.

I follower di Ballando con le stelle erano in attesa di un video di Milly Carlucci che facesse chiarezza sulla situazione del dancing show di Rai1. Ieri si era diffusa la voce che Ballando con le stelle sarebbe stato sospeso perchè il ballerino Samuel Peron era positivo al Covid-19 e che probabilmente anche la sua compagna di ballo Rosalinda Celentano aveva contratto il virus. La positività di Samuel ha fermato le prove del programma per permettere la sanificazione dello studio di Ballando con le stelle e degli altri locali. Milly Carlucci ha spiegato che tutto il cast del programma si è sottoposto al tampone rapido: "scoperto che eravamo tutti negativi abbiamo cominciato a lavorare".

Milly Carlucci ha confermato quello che aveva detto nel video della settimana scorsa: "facciamo il tampone ogni settimana". Ecco allora cosa è successo dopo l'ultimo tampone: "lunedì pomeriggio Samuel Peron è risultato positivo ancorché' asintomatico, Samuel ha lavorato quest'estate in Sardegna, vediamo la sua situazione come si evolverà". Dopo la notizia della positività del ballerino è scattato il blocco precauzionale di 48 ore e tutti si sono sottoposti al tampone molecolare. La conduttrice ha confermato che Rosalinda Celentano è risultata negativa al Coronavirus. La Carlucci promette ai suoi fan di aggiornali su tutto, anche sulla situazione di salute di Samule Peron, ribadendo che il programma va avanti in sicurezza e nel rispetto delle regole.