Ballando con le stelle 2020: Alessandra Mussolini abbandonata da Maykel Fonts in finale?

La finale di Ballando con le stelle 2020 rischia di perdere Alessandra Mussolini e Maykel Fonts: il ballerino è stato fermato per sospetto Covid-19 e deve aspettare l'esito del tampone molecolare, come riportato da TPI.

Sabato 21 novembre è prevista la finale dell'edizione più dannata della storia di Ballando con le stelle e oggi è caduta una nuova tegola sul programma: Maykel Fonts dovrebbe saltare l'ultima serata perché si sospetta che abbia contratto il Covid-19. Il partner della Mussolini sta aspettando l'esito del tampone molecolare, la sua partecipazione dipende in primo luogo dall'esito e in secondo luogo dai tempi in cui arriverà il risultato. TPI nel dare la notizia è certo che il ballerino cubano non sarà tra i partecipanti alla finale.

Il percorso della coppia composta da Alessandra Mussolini e Maykel Fonts ha dovuto superare numerosi ostacoli: nella puntata del 7 novembre l'ex parlamentare ebbe un collasso e svenne alla fine dell'esibizione. Nella puntata del 14 novembre Fonts fu colpito con una testata involontaria dalla sua partner.

Se la positività al Covid-19 di Maykel Fonts fosse confermata si andrebbe ad aggiungere alla lunga lista d'infortuni che ha caratterizzato questa edizione del dancing show: dalla positività di Samuel Peron e Daniele Scardina al ricovero d'urgenza per appendicite di Raimondo Todaro. Elisa Isoardi è stata vittima di un incidente al piede mentre Lucrezia Lando e Marco De Angelis hanno avuto un'intossicazione alimentare.

In attesa di conferme ufficiali da parte della produzione i finalisti che si contenderanno la vittoria sabato sono Paolo Conticini e Veera Kinnunen; Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina; Gilles Rocca e Lucrezia Lando; Tullio Solenghi e Maria Ermachkova; Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira.