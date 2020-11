Ballando con le stelle 2020: Alessandra Mussolini ballerà in finale con Samuel Peron

Alessandra Mussolini ballerà con Samuel Peron la finale di Ballando con le stelle 2020: Milly Carlucci, dopo che Maykel Fonts è risultato positivo al Coronavirus, ha annunciato che la nipote di Sophia Loren ci sarà nell'ultima puntata del dancing show di Rai1.

Nelle ultime ore la partecipazione di Alessandra Mussolini alla finale di sabato sera di Ballando con le stelle era stata messa in dubbio: il suo partner Maykel Fonts è risultato positivo al Covid-19 e ha dovuto abbandonare lo show. Un percorso tormentato quello della nipote di Sophia Loren e del ballerino cubano, costellato da incidenti, come il plateale collassò di Alessandra che nella puntata del sette novembre svenne in diretta spaventando il pubblico da casa.

Milly Carlucci ha chiarito la situazione intervenendo telefonicamente nel programma di RAIUNO Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele. La presentatrice ha confermato che Alessandra ha fatto vari tamponi e che sono tutti negativi. Milly ha detto che hanno deciso di affiancare alla concorrente il maestro Samuel Peron perché "Alessandra merita di ballare in finale per il percorso che ha fatto fino a oggi".

L'ex deputata non si è detta sicura al 100% della propria partecipazione, sta ancora valutando il da farsi perchè solo ora è entrata in sala prove con Samuel "e ci sono tante coreografie da preparare". A prescindere da come finirà la sua avventura al dancing show, la Mussolini ha ringraziato tutta la produzione di Ballando con le Stelle: "Grazie a questo programma sono rinata", ha detto dicendosi felice della scelta che ha fatto. La Mussolini era stata contattata anche da Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip 5 ma ha optato per il programma di Milly Carlucci e non se ne pente.