Ballando con le stelle 2019: terza puntata stasera su Rai1

Ballando con le stelle 2019 torna stasera su Rai1 dalle 20:35 con la terza puntata della nuova edizione. Alla conduzione ancora Milly Carlucci, nonostante l'infortunio subito in settimana, accompagnata come ogni anno dall'insostituibile Super Band di Paolo Belli.

La giuria sarà ancora presieduta dalla Maestra di ballo Carolyn Smith, che sarà accompagnata dalle taglienti lingue di Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Saranno loro a giudicare, di settimana in settimana, il grado di preparazione e di miglioramento di ciascuna delle coppie sui diversi stili di ballo - caraibico, standard, latino-americano, oltre alle prove a sorpresa. Al termine di questa puntata sarà eliminata la seconda coppia ma avrà la possibilità di rientrare in gara a distanza di qualche settimana, a patto che dimostri di meritarlo.

L'ultima parola spetterà naturalmente al pubblico da casa con il televoto, mentre il commento sarà affidato alla criminologa Roberta Bruzzone. A consegnare il famoso tesoretto, dopo la scomparsa di Sandro Mayer, gli autori dello show, ancora per la terza puntata, ha confermato il giornalista del TG1 Alberto Matano. Ospiti della terza puntata saranno Mara Venier e Joe Bastianich. La regina dei salotti televisivi della domenica ha mantenuto la promessa fatta all'amica Milly Carlucci qualche settimana fa a Domenica In: sarà la ballerina per una notte, accompagnata da una coreografia in stile Bollywood. La novità della puntata è rappresentata dal doppio tesoretto che verrà accumulato grazie alla presenza di Joe Bastianich, il secondo ballerino per una notte. Non si sa ancora nulla sulla sua esibizione ma per una volta toccherà anche a lui essere giudicato da qualcuno.

Nella scorsa puntata è stato eliminato il trio composto dai fratelli Sampaio e dalla ballerina Lucrezia Lando, di conseguenza in gara ci saranno le 12 coppie rimaste:

Manuela Arcuri con Luca Favilla

Antonio Razzi con Ornella Boccafoschi

Nunzia De Girolamo con Raimondo Todaro

Angelo Russo con Anastasia Kuzmina

Milena Vukotic con Simone Di Pasquale

Ettore Bassi con Alessandra Tripoli

Pablo Daniel Osvaldo con Veera Kinnunen

Enrico Lo Verso con Samanta Togni

Lasse Lokken Matberg con Sara Di Vaira

Marco Leonardi con Mia Gabusi

Marzia Roncacci con Samuel Peron

Suor Cristina con il team Oradei composto da Stefano Oradei, Giulia Antonelli e Jessica De Bona

QUESTA SERA la terza puntata di #BallandoConLeStelle ⭐️

Due Ballerini per una notte per un doppio divertimento: @Jbastianich e #MaraVenier

Alle 20.35 su #Rai1 pic.twitter.com/3wR4KhJYMW — Rai1 (@RaiUno) 13 aprile 2019

Dove vederlo: Ballando con le stelle 2019 andrà in onda in diretta su Rai1 dalle 20:35. In streaming è possibile seguire la puntata sulla piattaforma RaiPlay. A partire da domani sarà possibile rivedere la puntata grazie nello spazio Replay del sito RaiPlay. Sarà inoltre possibile commentare la puntata sulle pagine social ufficiali di Facebook, Twitter e Instagram.