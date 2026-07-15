Bake Off Celebrity torna in tv: da Giulia Salemi a Raimondo Todaro, chi c'è nel cast

Dopo una lunga attesa, Bake Off Italia Celebrity Edition è pronta a tornare in televisione. Lo spin-off del celebre talent di Real Time torna a nove anni dall'ultima edizione con un cast ricco di volti noti, da Giulia Salemi a Raimondo Todaro: otto coppie di volti noti dello spettacolo, della televisione e del web si sfideranno a colpi di dolci in due puntate evento.

Dopo una lunga assenza, Bake Off Italia Celebrity Edition è pronta a riaccendere i forni. Lo spin-off dedicato ai personaggi famosi torna nel 2026 a nove anni dall'ultima edizione, riportando su Real Time una versione speciale del celebre talent dedicato alla pasticceria. Il format sarà composto da due puntate evento e vedrà sfidarsi otto coppie di volti noti dello spettacolo, della televisione e del web.

Bake Off Celebrity 2026: tutte le coppie vip della nuova edizione

L'ultima edizione vip di Bake Off Italia Celebrity Edition risale infatti al 2017 e fu vinta dai cantanti Emma e Antonino Spadaccino. A distanza di nove anni, Warner Bros. Discovery riporta in tv lo spin-off con una nuova sfida all'insegna di dolci, creatività e divertimento.

Alla conduzione viene confermata Brenda Lodigiani, mentre in giuria ritroveremo Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Presenza speciale anche per il Maestro Pasticciere Iginio Massari, che accompagnerà i concorrenti durante le prove.

Brenda Lodigiani

Le due puntate saranno ambientate nella suggestiva cornice di Villa Borromeo d'Adda, ad Arcore, dove tutte le coppie arriveranno fino alla finale, ma soltanto una conquisterà il trofeo della Celebrity Edition. A mettersi alla prova tra impasti, creme e decorazioni saranno otto coppie di concorrenti:

Barbara Foria e Valeria Graci ;

e ; Corrado Sassu e Blasco Pulieri ;

e ; Enzo Miccio e Paolo Eleuteri ;

e ; Federico Basso e Sonia Cepollina ;

e ; Francesco Paolantoni e Arduino Speranza ;

e ; Giulia Salemi e Fariba Tehran ;

e ; Paoletta ed Elisa Maino ;

ed ; Raimondo Todaro e Giovanni Tesse.

Nel corso delle due puntate speciali i concorrenti dovranno affrontare diverse prove di pasticceria pensate per mettere alla prova tecnica, fantasia e lavoro di squadra. Bake Off Italia Celebrity Edition 2026 sarà prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery.