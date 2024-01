BAFTA Awards 2024: ecco come seguire l'annuncio delle nomination in streaming oggi a partire dalle 13

Gli attori Naomi Ackie e Kingsley Ben-Adir annunceranno le candidature per i British Academy Film Awards 2023 oggi a partire dalle ore 13.

Oggi a partire dalle ore 13 verranno annunciate le nomination ai BAFTA Awards 2024, gli Oscar del cinema inglese. Ecco come seguire l'annuncio delle candidature in streaming.

Gli attori Naomi Ackie e Kingsley Ben-Adir presenteranno i candidati a partire dalle ore 13 dal quartier generale dei BAFTA a Londra, al 195 di Piccadilly, la diretta potrà essere seguita su YouTube nel video che trovate più sopra.

A guidare la lista degli aspiranti candidati ai BAFTA ci sono Oppenheimer di Christopher Nolan, Barbie di Greta Gerwig e Killers Of The Flower Moon di Martin Scorsese. Il trio dei pesi massimi si sta dando battaglia su entrambi i fronti dell'oceano animando una stagione dei premi ricca di sorprese.

Da non sottovalutare neppure i rivali Povere creature! di Yorgos Lanthimos, che si è portato a casa il Leone d'Oro alla Mostra di Venezia e ha già ipotecato un Oscar per la protagonista Emma Stone, e il biopic Maestro di Bradley Cooper. Ma tra i possibili candidati si fa largo anche la regista Emerald Fennell con lo scandaloso Saltburn, accolto con reazioni discordanti, e il delicato dramma di Andrew Haigh Estranei, con Andrew Scott e Paul Mescal.

La cerimonia di consegna dei BAFTA 2024 si svolgerà il 18 febbraio presso la Royal Festival Hall del Southbank Centre a Londra e sarà trasmessa su BBC One e iPlayer nel Regno Unito. La star di Doctor Who David Tennant è stato scelto come conduttore dello show.