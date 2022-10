Elliot Page sarà produttore esecutivo del dramma queer Backspot

Elliot Page sarà produttore esecutivo del film indipendente Backspot, un dramma queer incentrato su una squadra di cheerleader, interpretato da Devery Jacobs e diretto da D.W. Waterson.

Elliot Page in un photoshoot su Time

La pellicola segna il debutto delle due case di produzione coinvolte nel progetto: Page Boy Productions, di proprietà dell'attore di The Umbrella Academy, e Night is Y, etichetta appartenente alla Jacobs e lanciata insieme a D.W. Waterson come società di produzione LGBTQ+.

Devery Jacobs, già vista nelle serie TV American Gods e The Order, vestirà i panni di Riley. Quest'ultima, insieme ad Amanda, è membro di una squadra di cheerleader competitiva. Le due giovani si destreggiano tra le carriere atletiche e la loro storia d'amore appena iniziata, mentre devono fare i conti con le idee antiquate di un allenatore su cosa significhi essere una donna queer sotto i riflettori.

Dietro la sceneggiatura del film c'è Joanne Sarazen, la quale si è basata in parte su una storia scritta dalla Waterson. Devery Jacobs e la regista produrranno Backspot insieme a Prospero Pictures di Martin Katz, produttore di una lunga serie di film di David Cronenberg, tra cui A Dangerous Method, Cosmopolis e Maps to the Stars.

Elliot Page: Jordan Peterson sospeso da Twitter per aver detto che l'attore si è fatto rimuovere il seno

"Abbiamo lavorato a Backspot negli ultimi cinque anni e siamo così entusiasti di potergli finalmente dare vita. Come creatori queer ed ex ginnasti, raccontiamo con passione storie delle nostre comunità e siamo molto entusiasti di condividere questo film, mettendo in evidenza gli atleti queer senza paura", hanno scritto la Jacobs e la Waterson in una nota.

"La missione della nostra azienda è raccontare storie elevate e intersezionali che esplorano temi come la stranezza generazionale e la salute mentale, e questo film fa ciò e molto altro ancora", hanno aggiunto Elliot Page e il produttore esecutivo Matt Jordan Smith nella loro dichiarazione.