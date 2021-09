Babylon 5: il reboot della serie è in fase di sviluppo

The CW ha annunciato che è in fase di sviluppo il reboot di Babylon 5, la popolare serie sci-fi andata in onda negli anni '90.

Babylon 5 sarà al centro di un nuovo reboot in fase di sviluppo per il network The CW e il creatore J. Michael Straczynski si occuperà del progetto.

La nuova serie sci-fi riprenderà la narrazione dall'inizio rispetto a quanto portato sugli schermi negli anni '90, concentrandosi sul personaggio di John Sheridan.

La serie originale Babylon 5 era stata costruita su un arco narrativo di cinque anni, distribuiti in cinque stagioni di 22 episodi. La storia era ambientata in una vasta stazione spaziale chiamata Babylon 5, costruita dopo che le prime tre stazioni Babylon sono state sabotate e distrutte e la stazione Babylon 4 è scomparsa misteriosamente poco prima di entrare in servizio.

Il reboot seguirà la storia di Sheridan, appartenente all'Alleanza Terrestre e con un passato misterioso, dopo il suo arrivo alla stazione spaziale Babylon 5, dove si incrocia il destino di viaggiatori, diplomatici, esploratori e criminali in un periodo difficile per la pace della galassia. La situazione prenderà ben presto una svolta negativa e scoppierà un conflitto con una civiltà aliena avanzata tecnologicamente, situazione che mette a rischio la sopravvivenza di Sheridan e dell'intero equipaggio, costringendoli a unire le forze per provare a sopravvivere.

Nel cast dello show originale c'erano Bruce Boxleitner (che aveva proprio il ruolo di Sheridan), Michael O'Hare, Claudia Christian, Jerry Doyle, Mira Furlan, Richard Biggs, Andrea Thompson, Bill Mumy, Jason Carter, Tracy Scoggins, Stephen Furst, Patricia Tallman, Peter Jurasik, Andreas Katsulas, Jeff Conaway e Robert Rusler.