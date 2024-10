Avetrana - Qui non è Hollywood, la serie Disney uscirà in streaming con un nuovo titolo

In attesa dell'udienza stabilita dal Tribunale di Taranto, la Disney ha deciso comunque di distribuire la serie crime ma con un nuovo titolo

Avetrana - Qui non è Hollywood doveva debuttare su Disney+ il 25 ottobre scorso, ma la messa in onda è stata bloccata dal Tribunale di Taranto in risposta al ricorso da parte del comunque di Avetrana.

Dopo aver stabilito che le parti si incontreranno sulla questione il 5 novembre prossimo, Disney e Groenlandia hanno deciso di procedere comunque con la distribuzione della serie in streaming cambiandone però il titolo che adesso diventa semplicemente Qui non è Hollywood.

La serie debutterà in streaming sulla piattaforma digitale il prossimo 30 ottobre, solamente cinque giorni dopo rispetto alla data originariamente prevista dallo studio. La serie è basata sul libro "Sarah la ragazza di Avetrana", scritto da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni ed edito da Fandango Libri.

Cosa è successo alla serie su Sarah Scazzi?

La decisione di sospendere la messa in onda della serie era stata annunciata dal giudice Antonio Attanasio, che aveva accolto il ricorso presentato dal comune di Avetrana nei giorni scorsi da un pool difensivo composto dai legali Fabio Saponaro, Stefano Bardaro e Luca Bardaro. Su queste pagine trovate la nostra recensione di Qui non è Hollywood.

Avetrana - Qui non è Hollywood, preoccupazione di 100autori, Anac e WGI per lo stop: "Siamo a Gotham City"

"La messa in onda del prodotto rischia di determinare un ulteriore attentato ai diritti della personalità dell'ente comunale, accentuando il pregiudizio che il titolo già lascia presagire nel catapultare l'attenzione dell'utente sul territorio più che sul caso di cronaca", aveva affermato qualche giorno fa il sindaco di Avetrana Antonio Iazzi in una nota.

Il pool difensivo aveva evidenziato che sarebbe risultato "indispensabile visionare la serie in anteprima per appurare se l'associazione del nome della città susciti una portata diffamatoria rappresentandola quale comunità ignorante, retrograda, omertosa, eventualmente dedita alla commissione di crimini efferati di tale portata, contrariamente alla realtà".