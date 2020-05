Avengers: secondo una teoria Hulk sta per subire un incredibile cambiamento

Mentre tutti i fan dell'MCU attendono di sapere il futuro degli Avengers, sul web cominciano ad essere diffuse nuove teorie su quello che potrebbe accadere in un ipotetico prossimo film, in particolare su uno dei personaggi principali, Hulk, che potremmo vedere in una veste molto diversa.

Avengers Endgame - Mark Ruffalo è Hulk in una divertente sequenza

Un utente di Reddit ha infatti esternato il suo pensiero sul prossimo futuro di Hulk, interpretato da Mark Ruffalo, ipotizzando per lui un futuro da cattivo. Secondo questa teoria, Bruce Banner sarebbe talmente risentito per la morte di Black Widow e nei confronti di Iron Man che, con il suo sacrificio, avrebbe offuscato il vero valore di Hulk e la sua impresa di salvare la Terra da Thanos.

Tutto ciò potrebbe portare alla comparsa di una versione violenta del bestione verde, chiamata World Breaker Hulk, apparsa anche nei fumetti Marvel, una delle versioni di Hulk più violente e potenti, con poteri paragonati a quelli di Silver Surfer.

Avengers: Endgame, i Russo: "Smart Hulk ha sostituito definitivamente la personalità originale"

Una svolta che piacerebbe sicuramente a molti fan che da anni parlano di questa versione cattiva di Hulk, ma ad altri forse potrebbe non essere congeniale visto che nell'ultimo decennio la figura di Bruce Banner è diventata una delle più amate dell'universo Marvel.

Ovviamente, non ci sono notizie su un'ipotetico sequel di Avengers, tanto che lo stesso Mark Ruffalo non ha idea di quali saranno le sorti del suo personaggio, anche se si sospetta una sua possibile apparizione nella serie tv Disney+ intitolata She-Hulk.