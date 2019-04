Avengers: ecco i sei volumi speciali di Panini Comics!

In occasione dell'uscita nelle sale del film Avengers: Endgame per la Marvel Cinematic Universe, prevista il prossimo 24 aprile, il terzo capitolo dedicato alla saga dei supereroi più potenti del pianeta, Panini Comics, leader nel settore dell'intrattenimento per fumetti in Italia, pubblica dal 10 aprile sei volumi dedicati ai principali personaggi della serie.

Ogni volume è tematico ed è dedicato ai più amati protagonisti degli Avengers: Iron Man, Capitan America, Thor e Spider-Man, oltre al temibile Thanos. Un ultimo libro è invece incentrato sul racconto delle loro vicende originarie. I volumi, costituiti da 120 pagine, contengono racconti sia di uscita più recente, sia provenienti dai numeri più importanti delle varie testate; inoltre in ogni uscita sono presenti le origini dei personaggi che hanno fatto la storia della Marvel, costituendo un prodotto perfetto sia per chi è già amante della saga degli Avengers e vuole un nuovo memorabilia da sfoggiare all'interno della sua libreria, sia per chi vuole scoprire dove tutto è iniziato.

Avengers: Endgame, in assoluto uno dei film più attesi dell'anno, arriverà nelle sale italiane il prossimo 24 aprile. Ecco la trama di Avengers 4: Thanos ha schioccato le dita in Avengers: Infinity War e metà della vita sulla Terra si è dissolta all'istante. Adesso un gruppo di guerrieri, inclusi Captain America, Black Widow, Iron Man, Thor e Hulk, uniscono le forze per contrapporsi al genocidio del Titano Pazzo. Dal momento che i nostri eroi non sono stati in grado di fermare Thanos la prima volta, cosa li fa credere di riuscirsi adesso? La risposta sarebbe nell'incredibile potere di Captain Marvel o negli infinitamente piccoli spazi tra atomi accessibili da Ant-Man. Avengers: Endgame riscriverà il Marvel Cinematic Universe come lo conosciamo. Quando tutto sarà finito, niente sarà più lo stesso.