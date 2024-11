Gli Avengers si riuniscono per appoggiare Kamala Harris nella corsa alla Casa Bianca

Il cast dei film Marvel sugli Avengers si è schierato a favore della candidata democratica alla presidenza Kamala Harris a meno di una settimana dalle elezioni americane.

In un video pubblicato giovedì sera su Vanity Fair, gli attori Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Don Cheadle, Chris Evans, Danai Gurira e Paul Bettany hanno scherzato con i loro rispettivi personaggi del Marvel Cinematic Universe, incoraggiando gli spettatori a votare per Harris.

Il video, che dura poco più di 90 secondi, si apre con gli attori che ricevono una videochiamata dalla Johansson. Sullo schermo, le star confrontano le loro idee per trovare uno slogan per Harris e scelgono "Down with Democracy", che viene trasformato in un breve video della campagna Harris/Walz in stile Marvel, con musica drammatica e grafica in stile fumetto. Il fotogramma finale del video incoraggia gli spettatori a votare il 5 novembre.

I sostenitori di Kamala Harris

Condividendo il video su X, Mark Ruffalo, un acceso sostenitore del Partito Democratico, noto soprattutto per il suo ruolo di Hulk, ha scritto: "Non statevene con le mani in mano. È quella in cui perderemo alla grande: Progetto 2025, diritti riproduttivi delle donne, cambiamento climatico, diritti LGBTQIA+, istruzione pubblica, riduzione del debito studentesco, Affordable Care Act, sicurezza sociale e, da oggi, vaccini salvavita. Questa roba è reale e ci sarà".

Parlando con Vanity Fair della realizzazione del video, la Johansson, che ha interpretato la Vedova Nera nei film Marvel, ha detto: "Si è trasformato immediatamente in delle persone che cercavano di superarsi a vicenda per trovare lo slogan migliore", e ha scherzato sul fatto che Downey Jr. e Ruffalo stavano "bisticciando come due vecchie signore". "E, naturalmente, io sono la persona che cerca di organizzare tutti. È molto simile alla nostra dinamica nei film. È stato meraviglioso sentire tutti riuniti intorno a questo tema e speriamo che coinvolga i nostri fan nel processo di votazione".

Il cast degli Avengers si aggiunge a una lunga lista di celebrità che hanno appoggiato la campagna di Harris/Walz, tra cui Taylor Swift, Bruce Springsteen e Oprah. Solo nell'ultima settimana, Beyoncé, Madonna, Bad Bunny, Ricky Martin, LeBron James e l'ex governatore repubblicano della California Arnold Schwarzenegger si sono schierati a favore di Harris.