Avengers: Endgame, la scena dei portali inizialmente era molto diversa

Dan Deleeuw, supervisore degli effetti speciali della Marvel, ha parlato della scena del portale nel film Avengers: Endgame, svelando che inizialmente non era previsto che si mostrasse il singolo ritorno dei vari eroi.

Il filmmaker ha svelato qualche dettaglio del lavoro compiuto in occasione di un'intervista rilasciata a ComicBook.com.

La realizzazione dell'iconico momento

Deleeuw ha dichiarato che durante quella giornata erano presenti sul set di Avengers: Endgame tutti gli attori: "Ma non stavamo ottenendo il risultato che volevamo. Ed era qualcosa che avevo realizzato con un modello virtuale e io e Jeff Ford, il nostro montatore, e abbiamo semplicemente detto: 'Dobbiamo procedere con i portali e voi semplicemente scegliete chi esce e quando'".

Dan ha aggiunto: "Era qualcosa legata al fatto che, penso, inizialmente noi sapessimo chi sopravviveva e quando sarebbero tornati, ma dovevamo rallentarla e dare agli spettatori una possibilità per riaccogliere i loro eroi. E quindi è stato interessante pensare: 'Okay, chi arriva per primo da Titan? Okay, hai i Guardiani e poi appare Star-Lord'. E poi, semplicemente essendo lì quel giorno, ci siamo resi conto: 'Okay, dobbiamo avere per ultimo Spider-Man perché è Spider-Man!'".

Dan Deleeuw ha concluso: "La scena è stata delineata per essere emozionante e penso sia stato fantastico per tutti noi quel weekend dell'esordio del film nelle sale scoprire il modo positivo con cui hanno reagito i fan".