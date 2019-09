Avengers: Endgame, Scarlet Witch avrebbe battuto Thanos anche da sola?

Scarlet Witch sarebbe riuscita a sconfiggere Thanos tutta sola in Avengers: Endgame? Wanda Maximoff sarebbe riuscita ad avere ragione del più terribile degli avversari anche senza l'intervento di Iron Man e degli altri Vendicatori?

Secondo la sua interprete, Elizabeth Olsen, probabilmente sì. E d'altronde va dato atto alla sua Scarlet di avere quasi battuto Thanos da sola in ben due occasioni, e in una di queste mentre stava addirittura distruggendo la Gemma della Mente e insieme il suo amato Visione. D'altronde, in diverse interviste a Kevin Feige e ai fratelli Russo, è stato più volte ribadito come, prima dell'arrivo di Captain Marvel, fosse proprio Scarlet Witch la più forte tra gli Avengers. Aveva tutte le ragioni del caso, dunque, la Olsen, quando ha dichiarato, durate il D23 Expo a IMDB, che Scarlet avrebbe davvero potuto battere Thanos da sola perchè: "Ha tirato fuori una forza che forse non intendeva neppure tirar fuori. E ha saputo anche maneggiarla bene. Ma Scarlet era davvero arrabbiata e aveva qualcosa da dire a Thanos a riguardo".

Per fortuna, dopo la fatica di Avengers: Endgame e archiviato il Titano pazzo di Josh Brolin, ora sembra che Wanda Maximoff possa dedicarsi al suo fidanzato sintetico risorto, Visione: Elizabeth Olsen e Paul Bettany saranno infatti protagonisti della serie tv WandaVision, che arriverà su Disney+ nel corso del 2021. Non c'è ancora nessun teaser sul nuovo prodotto televisivo della non ancora inaugurata piattaforma streaming di proprietà della Disney, ma c'è un bellissimo poster in stile vintage e un importante indizio: le 6 puntate saranno legate al film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il sequel del cinecomic con protagonista l'attore Benedict Cumberbatch, di cui, evidentemente, Wanda Maximoff sarà una degli assoluti protagonisti.