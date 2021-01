Avengers: Endgame, Paul Bettany svela che Visione poteva apparire in una scena sui titoli di coda

Paul Bettany ha svelato che poteva apparire in una scena sui titoli di coda di Avengers: Endgame prima del ritorno in WandaVision.

WandaVision ha riportato sugli schermi, questa volta televisivi, il personaggio interpretato da Paul Bettany che ha ora rivelato che era quasi apparso in Avengers: Endgame, scena poi eliminata per volere di Kevin Feige.

Il presidente dei Marvel Studios aveva già infatti pensato alla possibilità di sviluppare la serie che vede l'attore protagonista accanto a Elizabeth Olsen.

Paul Bettany, in un video realizzato da IMDb, ha parlato di cosa poteva accadere dopo che in Avengers: Infinity War Visione viene ucciso da Thanos che gli strappa la gemma dell'Infinito incastonata nella testa per poter usare l'incredibile potere dell'oggetto.

Elizabeth Olsen ha chiesto al collega se aveva considerato la possibilità di un ritorno nel Marvel Cinematic Universe. L'interprete di Visione ha quindi rivelato: "Pensavo di avere il 10-15% di possibilità di tornare".

Paul Bettany ha quindi rivelato che i fratelli Russo avevano ideato una scena da inserire sui titoli di coda di Avengers: Endgame di cui sarebbe stato protagonista: "In pratica si apriva una specie di sacco per cadaveri ed ecco lì c'era Visione".

Il capo dei Marvel Studios è quindi intervenuto: "Kevin Feige mi ha però parlato e ha detto 'Devo eliminarla'. E ho pensato 'Ugh!' Perché volevo realmente avere una percentuale nei profitti".

Bettany aveva già parlato di WandaVision ricordando come avesse creduto che Feige lo volesse licenzare quando il suo contratto stava per finire: "Ho ricevuto una telefonata da Kevin in cui diceva 'Puoi venire in ufficio?'. E quando il tuo capo ti chiama e ti dice di passare dal suo ufficio quando il tuo contratto sta per scadere, sai cosa vuol dire. Quindi ho guardato mia moglie Jennifer e le ho detto 'Sono fuori'".

All'incontro si sono invece presentati Kevin Feige e Louis D'Esposito, il co-presidente della Marvel, per presentargli l'idea di realizzare uno show in cui apparrisse Visione.

WandaVision, la recensione: la prima serie tv del MCU è una gemma (di follia)

La sinossi ufficiale dello show con star Elizabeth Olsen e Paul Bettany anticipa: "La serie Marvel Studios WandaVision è un mix tra la televisione classica e il Marvel Cinematic Universe, nello show Wanda Maximoff e Vision sono due supereroi che vivono un'esistenza idilliaca nella periferia residenziale americana, ma presto cominciano a sospettare che la realtà non sia come appare".

WandaVision è diretta da Matt Shakman e scritta da un team di autori capitanato da Jac Schaeffer. Christophe Beck ha composto la colonna sonora e il tema per alcuni episodi è firmato da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez.