Avengers: Endgame, l'omaggio di Nebula ad Iron Man che ha toccato il cuore dei fan

Il legame tra Nebula e Iron Man, mostrato in Avengers: Endgame, è qualcosa di veramente speciale, come testimonia non solo il salvataggio iniziale ma soprattutto quell'omaggio finale che la nipote di Thanos ha dedicato al Vendicatore.

Il tutto è iniziato alla fine di Avengers: Infinity War, quando i due si sono ritrovati, sopravvissuti allo schiocco di Thanos, insieme su Titano. Li abbiamo poi rivisti in Avengers: Endgame a bordo della navicella dei Guardiani della Galassia in viaggio verso la Terra: rimasti nello spazio per 23 giorni a fluttuare senza carburante, Tony Stark (Robert Downey Jr.) e Nebula (Karen Gillan) hanno potuto passare insieme molto tempo, prima di essere soccorsi da Captain Marvel quando erano ormai sicuri di non riuscire a sopravvivere.

Senza dubbio, durante la loro permanenza su Titano e durante il viaggio in cui erano unici passeggeri della navicella, Iron Man deve aver aiutato Nebula a rimettersi in sesto, con qualche modifica e aggiornamento dopo la feroce lotta contro Thanos, ed è per questo che, come ha notato su Reddit l'utente u/soulsowner, la piratessa spaziale deve aver fatto di tutto per recuperare il pezzo di metallo arancione che ha sfoggiato al funerale del supereroe. Il motivo? Per molti utenti deve essere stato proprio quel geniale inventore che era Tony Stark a fabbricare quel pezzo per lei.