Avengers: Endgame, una nuova incredibile teoria virale su Tony Stark!

Avengers: Endgame - un ricordo di Tony Stark

Avengers: Endgame, stando ad una nuova teoria dei fan, l'arco narrativo di Tony Stark nel film e nel Marvel Cinematic Universe in generale, contiene un segreto importante legato al personaggio.

Lo dice una nuova teoria su Avengers: Endgame apparsa su Reddit, la quale sostiene che il miliardario interpretato da Robert Downey Jr. fosse in realtà dotato di superpoteri di cui eravamo all'oscuro. Questo servirebbe a spiegare principalmente come sia riuscito a maneggiare sei Gemme dell'Infinito contemporaneamente senza morire sul colpo, ma le prove a sostegno approfondiscono certi aspetti del franchise in generale, già a partire dal primo film.

Nel primo Iron Man, infatti, Tony Stark sopravvive a un attacco terroristico che lo lascia con frammenti di metallo nel torace, vicino al cuore, che lui tiene a bada con un reattore toracico fino ad Iron Man 3, dove la tecnologia Extremis gli permette di rimuoverli. Stando alla teoria del fan, l'unico modo per sopravvivere non solo all'attacco originale, ma a varie infezioni successive, sarebbe il siero del supersoldato, che Howard Stark avrebbe somministrato al figlio come esperimento dopo essere riuscito a replicare la formula del dotto Erskine. Questo spiegherebbe anche altri eventi, come il fatto che Tony sia sopravvissuto a un duello con Hulk in Avengers: Age of Ultron e a uno scontro con due supersoldati in Captain America: Civil War.

Un'ipotesi affascinante, ma non priva di difetti: prescindendo dal fatto che i problemi cardiaci di Stark sono un retaggio dei fumetti che non necessita di spiegazioni ulteriori, le sue armature sono in grado di incassare colpi da chiunque, a seconda dell'uso specifico (nel duello contro Hulk è stata usata un'armatura speciale concepita dallo stesso Bruce Banner, il quale se ne serve quando è in forma umana contro le armate di Thanos). Quanto alle Gemme dell'Infinito, è vero che i comuni mortali non possono tenerle in mano senza morire praticamente subito, ma si presume che il Guanto inventato da Tony lo abbia protetto abbastanza a lungo da permettergli di schioccare le dita in Avengers: Endgame (il che lo ha poi effettivamente ucciso).