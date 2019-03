Avengers: Endgame, i fratelli Russo hanno concluso il montaggio del film!

Avengers: Endgame arriverà nei cinema nel mese di aprile e i registi dell'atteso cinecomic hanno svelato di aver terminato il montaggio dell'avventura che racconterà il capitolo conclusivo della lotta contro Thanos.

Joe e Anthony Russo hanno infatti usato Twitter per annunciare che il lavoro sul lungometraggio della Marvel è stato concluso, mostrando una foto dei "festeggiamenti".

Ecco il tweet:

Last day of editorial Sundae Bar. Picture is locked... pic.twitter.com/IzC1txDrii — Russo Brothers (@Russo_Brothers) March 8, 2019

Il film potrebbe comunque aver bisogno di alcune modifiche per quanto riguarda il sonoro e il mix dell'audio. Per ora, inoltre, il quarto film dedicato alle avventure degli Avengers dovrebbe arrivare a una durata di 3 ore, diventando il cinecomic Marvel più lungo realizzato fino a questo momento.

In Avengers: Endgame torneranno Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Benedict Cumberbatch, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson e non è detto che per tutti l'avventura nella Marvel continuerà per i film successivi: Kevin Feige ha infatti anticipato che il film potrebbe cambiare per sempre il volto di alcuni supereroi.

Avengers 4 arriverà nelle sale italiane il 24 aprile 2019.