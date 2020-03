Avengers: Endgame, Karen Gillan: "La storia di Nebula è solo all'inizio"

Karen Gillan, star di Avengers: Endgame e Guardians of the Galaxy, pensa che la storia del suo personaggio, Nebula, sia appena iniziata.

Nebula è diventata una dei personaggi più amati dell'universo Marvel, grazie a Guardiani della Galassia e l'ultimo capitolo di Avengers: Endgame, e la sua interprete Karen Gillan è convinta che sia stato solo l'inizio della sua storia.

Avengers: Endgame, Karen Gillan e Robert Downey Jr. in una scena

Durante una recente intervista con Fandom, l'attrice ha commentato la storia di Nebula negli ultimi film e ha fatto una riflessione su come potrebbe continuare: "Non mi sembra che la sua storia sia finita. Semmai, penso che potrebbe essere solo all'inizio. L'abbiamo incontrata per la prima volta molto vulnerabile e nel corso dei film ha dovuto affrontare la fonte di tutte le sue difficoltà. Ha appena vissuto questa enorme esperienza catartica e Thanos è stato eliminato, quindi cosa succede dopo? È qualcosa che penso sia incredibilmente interessante da sviluppare."

L'arco narrativo di Nebula, come evidenziato da Karen Gillan, è senza dubbio uno tra i più potenti dell'universo Marvel: da villain a vera e propria eroina, il personaggio ha avuto un vero e proprio cambiamento e, secondo la star, sarebbe un peccato non sviluppare ancora di più la sua storia.

Nebula ha fatto la sua ultima apparizione in Avengers: Endgame, ultimo capitolo della saga dei Vendicatori che è ha ottenuto il record d'incassi dello scorso anno, risultando un vero e proprio successo nella storia Marvel.