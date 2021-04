Avengers: Endgame: la figlia di Tony Stark augura buon compleanno a Robert Downey Jr.

Lexi Rabe, figlia di Tony Stark/Iron Man in Avengers: Endgame, ha augurato buon compleanno a Robert Downey Jr. attraverso il suo profilo Instagram. La giovane attrice ha anche condiviso due foto insieme al suo papà di set.

Proprio ieri, Robert Downey Jr. ha compiuto 56 anni e Lexi Rabe ha deciso di omaggiarlo condividendo due foto insieme a lui su Instagram e facendogli gli auguri di buon compleanno. La giovane attrice, che in Avengers: Endgame ha interpretato il ruolo di Morgan Stark, ha scritto: "Buon compleanno al mio stupido compagno di set! Mi hai fatto davvero divertire!".

Nonostante siano trascorsi quasi due anni dalla morte di Tony Stark, il celebre supereroe è ancora al centro dei pensieri di tutti i suoi fan. Certo è che l'emergenza sanitaria ha reso ancora più snervante l'attesa tra un film e l'altro del Marvel Cinematic Universe. Stark è stato fatto fuori ma la curiosità, adesso, riguarda il futuro di sua figlia Morgan.

A proposito del ritorno di Lexi Rabe nel Marvel Cinematic Universe, lei e sua madre hanno dichiarato di non sapere ancora nulla e di non essere sotto contratto né in negoziazione. Insomma, il futuro è tutto da scoprire. Per il momento, non resta altro da fare che abbuffarsi di WandaVision, disponibile su Disney+, e di The Falcon and the Winter Soldier. Black Widow debutterà al cinema a partire dal prossimo 9 luglio, Loki sarà distribuito su Disney+ dall'11 giugno, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings arriverà in sala il 3 settembre. Il 5 novembre, invece, sarà il turno di Eternals, mentre il 17 dicembre toccherà a Spider-Man: No Way Home.