Avengers: Endgame, un fan di Captain America ha notato un errore nella battaglia finale

Avengers: Endgame, Chris Evans in un primo piano

Un appassionato di Captain America ha notato un piccolo errore di continuità nella battaglia finale di Avengers: Endgame, e la svista è legata allo scudo di Steve Rogers. Come sicuramente ricorderete, Thanos riesce a distruggerlo, tagliandolo in due mentre affronta in rapida successione Rogers, Tony Stark e Thor, convinto di aver trionfato di nuovo prima che Doctor Strange faccia riapparire tutti gli eroi scomparsi nel film precedente per la resa dei conti conclusiva.

Ebbene, come ha fatto notare un fan su Reddit, secondo quanto riportato dal sito Comicbook.com, nel momento in cui ritornano i vari Avengers e Guardiani della Galassia c'è un campo lungo in cui lo scudo è integro, cosa che non accadrà prima della fine del film, quando un Rogers ormai anziano lo affiderà a Sam Wilson. Non è la prima volta che Reddit ospita osservazioni di questo genere: qualche mese fa, sempre nel contesto della battaglia tra gli eroi e Thanos, era stato fatto notare come il ruolo di Ant-Man in un paio di momenti creasse un'incongruenza geografica.

Avengers: Endgame, analisi del finale: il Marvel Cinematic Universe è morto, lunga vita al MCU!

Avengers: Endgame, un'immagine dal primo teaser trailer

Insomma, a oltre un anno di distanza un film come Avengers: Endgame continua a stimolare le riflessioni dei fan, complice forse anche la facile reperibilità tramite piattaforme come Disney+, dove è disponibile insieme agli altri lungometraggi del Marvel Cinematic Universe, con l'eccezione de L'incredibile Hulk (i cui diritti sono in mano alla Universal), Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home (entrambi della Sony).

Probabilmente è anche un modo come l'altro per ingannare l'attesa in vista dell'inizio della Fase Quattro del franchise, che doveva essere inaugurata a fine aprile con l'uscita di Black Widow, che invece è slittata - per ora - a fine ottobre/inizio novembre. Sul versante televisivo si attendono conferme su quale miniserie realizzata per Disney+ debutterà per prima: doveva essere The Falcon and the Winter Soldier, ma le riprese sono ancora in corso, e si ipotizza un cambio di posto con WandaVision.