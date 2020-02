Avengers: Endgame, una fan art mostra Nebula con il guanto dell'Infinito!

Magari qualche fan di Avengers: Endgame si è chiesto cosa sarebbe successo se Nebula fosse riuscita ad indossare il guanto dell'Infinito. Di sicuro la storia sarebbe andata diversamente ed è proprio grazie a questa suggestione che un artista concettuale, Stephen Schirle ha recentemente condiviso proprio un disegno sulla sua pagina, intitolata ArtStation.

Avengers: Endgame - una fan art su Nebula realizzata da Stephen Schirle

L'immagine è eloquente: vediamo la figlia di Thanos indossare questa micidiale arma di distruzione di mondi che sprigiona tutta la sua potenza mentre Rocket osserva la scena, nascosto da dietro la roccia. Ovviamente non c'è nessuna iterazione variante con quanto poi accaduto in Avengers: Endgame, anche perché nemmeno nei fumetti si fa menzione ad una alternativa possibile, e tutto è solo frutto dell'inventiva di chi si è voluto divertire ad immaginare soluzioni alternative.

Al di là di questo, il personaggio di Nebula, interpretato sullo schermo da Karen Gillan ha ampiamente trovato spazio nei vari film del MCU, entrando nel cuore degli spettatori proprio per la sua complessità e per il suo cambiamento: da strumento di morte per Thanos a figlia ribelle pronta a sacrificarsi per il bene dell'umanità. E di sicuro la ritroveremo anche nel terzo capitolo di Guardiani della Galassia nella ciurma sgangherata di Star-Lord. Insomma, ne vedremo delle belle.