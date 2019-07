Avengers: Endgame, Angela Bassett: "Non ho ancora visto il film!"

Avengers: Endgame è stato visto da milioni di spettatori, ma Angela Bassett, che recita nel film campione d'incassi ha ammesso di non essere andata in sala.

L'inaspettata rivelazione è arrivata durante un'intervista radiofonica in cui l'attrice è stata informata del record stabilito dal film dei fratelli Russo.

In Avengers: Endgame Angela Bassett ha la parte della Regina Ramonda di Wakanda, ruolo già avuto in Black Panther.

La star ha però ammesso di non aver ancora avuto tempo di vedere il cinecomic sottolineando: "Dura tre ore, giusto? Non l'ho visto. Lo proietteranno durante i viaggi in aereo. Mio dio, come ci si ritaglia tre ore di tempo?".

I figli di Angela Bassett, invece, hanno avuto modo di vedere il film: "L'hanno visto due volte. Penso 'Divertitevi tutti. Io semplicemente starò a rilassarmi a casa, grazie. Raccontatemi come è'. Mi dicono sempre 'Ti addormenti sempre durante i film, mamma!'. E poi mi sveglio e ho capito il senso generale di ciò che è accaduto. E i cattivi sono stati sconfitti e i buoni hanno risolto la situazione e tutto va bene, giusto? Okay!".

Avengers: Endgame ha superato Avatar nella classifica dei film più visti di sempre e un fan ha persino visto il cinecomic 200 volte, contribuendo in un certo senso a ottenere 2.793 miliardi in tutto il mondo.