Avengers: Doomsday, mancano poche ore al nuovo trailer: dove e quando vederlo

Marvel ha confermato l'arrivo di un'anteprima esclusiva di Avengers: Doomsday durante la prima partita delle World Series di baseball: cresce l'attesa per nuove immagini di Doctor Doom e degli X-Men.

Il prossimo appuntamento con Avengers: Doomsday è molto più vicino del previsto. Marvel Studios mostrerà un nuovo filmato del cinecomic durante la prima partita delle World Series di baseball, in programma questo venerdì negli Stati Uniti. La notizia è stata confermata dalla MLB con un breve video promozionale che invita il pubblico a sintonizzarsi per un'anteprima esclusiva del film.

Avengers: Doomsday, dove vedere la nuova anteprima

La partita inaugurale vedrà affrontarsi Tampa Bay Rays e Milwaukee Brewers, con il primo lancio previsto alle 20:00 sulla rete Fox, ora della costa orientale americana. Non è stato precisato a che punto della trasmissione verrà mostrato il filmato: chi spera di vederlo all'inizio dell'evento potrebbe quindi dover aspettare.

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L'appuntamento è dunque con la diretta televisiva delle World Series, che quest'anno diventeranno anche una vetrina per il prossimo grande capitolo dei Marvel Studios. Al momento, l'annuncio parla di un'anteprima esclusiva, ma non chiarisce se si tratterà di un trailer vero e proprio, di una breve sequenza o di un montaggio inedito.

Secondo ComicBook.com, il filmato potrebbe arrivare anche dopo un'ora o due dall'inizio della trasmissione. La copertura dell'evento sportivo, particolarmente importante per entrambe le squadre, avrà infatti ampio spazio prima che l'attenzione si sposti sul blockbuster Marvel.

Per chi non seguirà la partita in diretta, resta da capire quando e attraverso quali canali il video verrà distribuito online. L'annuncio della MLB non ha fornito indicazioni precise su un'eventuale pubblicazione immediata sui profili ufficiali di Marvel.

Doctor Doom e gli X-Men tra i personaggi più attesi

La conferma ha già acceso le speculazioni dei fan, soprattutto sulla possibilità di vedere personaggi finora rimasti ai margini dei materiali promozionali. Tra le ipotesi circolate ci sono Nightcrawler e Bestia, due figure legate agli X-Men, mentre altri spettatori sperano in nuove immagini di Doctor Doom, il personaggio interpretato da Robert Downey Jr.

Avengers: Doomsday, un'immagine

Per ora non ci sono dettagli ufficiali sui contenuti dell'anteprima. È quindi prematuro dare per scontata la presenza di uno specifico eroe o di una particolare scena. La scelta di mostrare nuove immagini durante un evento sportivo di grande richiamo suggerisce però che Disney voglia raggiungere anche il pubblico meno coinvolto nelle discussioni online sul Marvel Cinematic Universe.

Il ritorno di Downey Jr. e la presenza dei personaggi degli X-Men provenienti dai film Fox sono tra gli elementi che hanno alimentato maggiormente l'interesse per Avengers: Doomsday. Un nuovo filmato potrebbe offrire indizi sulla direzione della storia, anche se non è detto che riveli dettagli sostanziali della trama.

L'anteprima durante le World Series potrebbe segnare un'accelerazione nella promozione del film, atteso come uno degli appuntamenti più importanti per il futuro del MCU. Finora il progetto ha alimentato discussioni e teorie tra gli appassionati, che analizzano ogni immagine diffusa alla ricerca di indizi sul ritorno dei personaggi storici e sugli equilibri del nuovo capitolo.

Per Disney, una partita seguita da un pubblico molto ampio rappresenta anche l'occasione di presentare il film a spettatori che non seguono quotidianamente le novità Marvel. Resta da vedere quanto materiale verrà mostrato e se l'anteprima sarà accompagnata da ulteriori annunci.

L'unica certezza, per ora, è la data: venerdì 23 ottobre, durante Gara 1 delle World Series. Per conoscere il contenuto del filmato bisognerà attendere la trasmissione e la diffusione delle immagini ufficiali.