Avengers 5: il film potrebbe parlare dei Figli della Mezzanotte?

Avengers 5 potrebbe introdurre la versione paranormale del team, nota come i Figli della Mezzanotte. Lo svela Comic Book Resources citando That Hashtag Show, specificando che sarebbe uno di tre progetti che la Marvel ha in cantiere con nuove squadre per sostituire la formazione originale degli Avengers (gli altri due sarebbero incentrati sui Thunderbolts e sui cosiddetti Young Avengers).

Doctor Strange: Benedict Cumberbatch in una foto in cui Strange usa i suoi poteri

I Figli della Mezzanotte, introdotti nei fumetti nel 1992, sono una sezione degli Avengers che si occupa di minacce mistiche e interdimensionali. Stando a Comic Book Resources, la squadra che vedremo sullo schermo sarà composta dai seguenti membri: Doctor Strange (tradizionalmente il leader del team), Scarlet Witch, Blade (prossimamente al cinema con il volto di Mahershala Ali) e Moon Knight (su Disney+ con le fattezze di Oscar Isaac), con l'aggiunta di personaggi non ancora annunciati o visti come Ghost Rider (che potrebbe apparire in Doctor Strange in the Multiverse of Madness), Hannibal King e Hellstrom. Nell'universo cartaceo sono stati membri anche Iron Fist (recentemente apparso su Netflix) e Morbius (prossimamente in sala ma nell'universo della Sony, il cui legame con il Marvel Cinematic Universe è ancora da chiarire in seguito al nuovo accordo tra le due aziende che è stato stretto nel 2019).

Hawkeye: un concept art della serie Disney+

Presumibilmente non vedremo Avengers 5 prima del 2024, quando dovrebbe prendere il via la Fase Cinque, dopo che saranno state poste le basi per il crossover tramite i ritorni e i debutti dei personaggi citati in precedenza. Insieme a loro dovremmo assistere anche ai debutti dei Thunderbolts - squadra creata per scopi nefasti - e del team più giovane noto come Young Avengers, composto da personaggi come Speed e Wiccan (apparsi in WandaVision) e Kate Bishop (che sarà presente in Hawkeye). Nella medesima Fase dovrebbero debuttare anche gli X-Men, mentre i Fantastici Quattro esordiranno alla fine della Fase Quattro, presumibilmente nel 2023.