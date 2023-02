Avatar: La via dell'acqua batterà anche Titanic come terzo maggiore incasso al box-office di sempre

Il kolossal di James Cameron, Avatar: La via dell'acqua, si prepara a superare l'altro kolossal di James Cameron, Titanic, diventando così il terzo film con il maggior incasso della storia al box office internazionale.

Avatar: La via dell'acqua ha totalizzato 636 milioni di dollari al botteghino statunitense per un totale globale di 2,174 miliardi di dollari. Su scala globale, il film che al momento si colloca al quarto posto tra i film che hanno incassato di più nella storia dopo Avatar (2,92 miliardi di dollari), Avengers: Endgame (2,7 miliardi di dollari) e Titanic (2,19 miliardi di dollari), probabilmente supererà il record globale di quest'ultimo già la prossima settimana o giù di lì.

Come per il primo Avatar, le vendite dei biglietti per il sequel sono state alimentate dagli schermi IMAX e 3D, oltre che dai clienti abituali di tutte le età e di tutte le fasce demografiche.

Avatar 2 batte Il Risveglio della Forza, è il quarto film con i più alti incassi di sempre

Al box office internazionale, i mercati più importanti sono stati la Cina con 240,6 milioni di dollari, la Francia con 141,5 milioni di dollari, la Germania con 130,7 milioni di dollari e la Corea con 105,5 milioni di dollari.