Avatar 3: le prime informazioni sul sequel del franchise

Avatar - La via dell'acqua è stato uno dei film di maggior successo a cavallo tra il 2022 e il 2023, ottenendo anche cinque candidature ai premi Oscar. Nella categoria miglior scenografia ha ricevuto la nomination anche Ben Procter, che lavorerà con James Cameron anche ai prossimi due sequel, Avatar 3 e Avatar 4.

Nel corso di una recente intervista, Procter ha aggiornato i fan sul prossimo capitolo della saga ambientata su Pandora:"Stiamo lavorando su Avatar 3 in questo momento, cercando di completarlo con gli effetti visivi e la fase di consegna. Prima che qualsiasi cosa possa essere renderizzata, Jim ha queste videocamere, giusto? Ecco da dove provengono le riprese, ed è un passaggio che conosci prima di consegnarlo. Stiamo lavorando alacremente per migliorare e preparare i set per prepararci a questa fase" ha dichiarato.

Procter ha approfondito alcune tempistiche sulla lavorazione:"Per quanto riguarda aggiungere qualcosa in più, non è tra le mie mansioni! Tutto quello che posso dire è che abbiamo iniziato a lavorarci nel 2013, con un team che è cresciuto e contiene così tante persone meravigliose. Abbiamo lavorato con il mondo in generale, con molti luoghi interessanti da visitare e cose da vedere sin dall'inizio. Non posso dirvi cosa sta arrivando ma posso dirvi che stanno arrivando un sacco di cose interessanti!"

Qualche giorno fa è stato annunciato che l'uscita di Avatar 3 è slittata al 2025, Avatar 4 al 2026 e Avatar 5 addirittura al 2031.