Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19: la conferma ufficiale su Twitter

Il Napoli Calcio ha confermato ufficialmente la positività al Covid-19 del Presidente Aurelio De Laurentiis con un breve comunicato diffuso via Twitter in cui si legge: "La SSC Napoli comunica che il Presidente Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri".

Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19



Repubblica rivela che ieri Aurelio De Laurentiis, nonostante alcuni sintomi riconducibili al virus, si è ugualmente presentato all'assemblea di Lega a Milano insieme ai presidenti degli altri club. Durante la riunione tenutasi all'Hotel Hilton De Laurentiis avrebbe giustificato il suo malessere con un'indigestione da ostriche.

In realtà pare che il produttore, Presidente del Napoli Calcio,avesse riscontrato da giorni i sintomi del Coronavirus e fosse in attesa di fare il tampone. Questo non gli ha impedito di partecipare alla riunione coi colleghi ai quali la sua positività è stata comunicata solo alle 20 di ieri sera. Adesso tutti i Presidenti e manager riuniti all'Hilton dovranno sottostare al protocollo imposto a chiunque sia stato a contatto con una persona positiva al virus: test ed eventuale isolamento in caso di positività.