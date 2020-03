Audio 8D, Avengers: Endgame: ascoltate la scena dell'Assemble

La musica 8D sta conquistando gli ascoltatori sul web nelle ultime settimane e dopo la colonna sonora di Star Wars, grazie a questa nuova tecnologia, arriva anche la scena dell'Assemble di Avengers: Endgame, da ascoltare con le cuffiette per essere davvero coinvolti.

Nel gran finale corale della Fase 3 non c'era mai stata la pronuncia della fatidica frase Vendicatori uniti o Avengers Assemble. In Avengers: Endgame avviene grazie a Captain America e le redivive vittime di Thanos, che vanno a comporre un esercito che non si era mai visto prima su grande schermo. Non solo per il numero dei soldati impegnati nella battaglia, ma per il carisma, l'importanza e la presenza delle singole figura messe in campo dalle forze del bene. Quella che segue è una battaglia epica, elaborata, complessa, in cui ognuno di loro trova il proprio spazio e l'occasione per mettere in mostra le proprie abilità. Ecco il video:

La musica in 8D, o meglio a 360 gradi, viene realizzata manipolando una traccia audio in modo tale da creare la sensazione che i suoni provengano da tutte le direzioni, immergendo totalmente l'ascoltatore nei suoni. Per creare i brani si sfruttano quindi l'editor, che divide le colonne sonore tra quelle che dovranno essere posizionate a sinistra e quelle che rimarranno a destra, e il mixer che rende i singoli file audio multitraccia. Sfruttando Dolby Atmos si integrano inoltre le informazioni sull'altezza, rendendo il suono multidimensionale.

I suoni non devono essere troppo alti e troppo discostati come frequenza, altrimenti verrebbero percepiti come distinti; per questo motivo, vengono utilizzate frequenze sotto i 1000-1500 Hz, con una differenza tra orecchio destro e sinistro inferiore a 30 Hz, che si dimostrano in grado di produrre l'effetto.