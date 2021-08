Aubrey Plaza star della serie Olga Dies Dreaming

Aubrey Plaza sarà la protagonista e produttrice di Olga Bies Dreaming, il pilot di una serie che, se approvata, sarà composta da puntate della durata di un'ora.

Il progetto è un adattamento per il grande schermo di Xochitl Gonzalez.

Olga Dies Dreaming è la storia di un giovane portoricano e sua sorella che vivono nell'area di Sunset Park a Brooklyn e fanno i conti con la madre assente e politicamente radicale e i problemi professionali tra l'elite di New York dopo l'Uragano Maria.

Aubrey Plaza avrà la parte di Olga Acevedo: una rinomata wedding planner il cui successo nasconde un'interiorità oscura. Olga è andata alla ricerca della perfezione e questo atteggiamento è in realtà un meccanismo per sopravvivere mentre cerca di allontanarsi il più possibile dal proprio passato. Olga, tuttavia, non riesce a liberarsi dalla sensazione che le persone importanti che conosce non la considerino alla loro altezza e il suo successo sia un'illusione che la lascia sempre a volere qualcosa in più.

Alla regia del pilot, scritto da Gonzalez, ci sarà il regista Alfonso Gomez-Rejon. I due hanno collaborato allo sviluppo del progetto.