Attrazione fatale: Lizzy Caplan star della serie tv

Attrazione fatale tornerà sugli schermi qiesta volta in versione serie tv, con protagonista l'attrice Lizzy Caplan.

La star di Masters of Sex ha infatti ottenuto il ruolo di Alex nella nuova versione della storia portata nelle sale.

Lizzy Caplan avrà la parte avuta nel film degli anni '80 nella serie di Attrazione fatale di cui Paramount+ ha ordinato la produzione.

Il progetto è stato scritto da Alexandra Cunningham (Dirty John), sviluppando una storia che ha ideato insieme a Kevin J. Hynes. Al centro della trama ci saranno le tematiche legate a matrimonio e infedeltà mostrate attraverso l'atteggiamento della società nei confronti delle donne dalla forte personalità, problemi mentali e controllo.

La protagonista Alex diventerà ossessionata dal suo amante dopo una breve relazione. Attualmente non è stato svelato il nome dell'attore che interpreterà Dan, l'uomo che nel film aveva il volto di Michael Douglas.

David Nevins, a capo di Paramount+, ha già collaborato con Lizzy Caplan in occasione di Masters of Sex e ha dichiarato parlando del progetto: "C'è un interesse senza tempo nei confronti delle tematiche della fedeltà e dell'infedeltà, sui motivi per cui le brave persone compiono delle scelte stupide e davvero problematiche, e del matrimonio e della famiglia attraverso gli elementi della fedeltà e dell'infedeltà. Penso che gli sceneggiatori abbiano ideato un modo davvero intelligente per rendere la storia contemporanea e al tempo stesso onorare il film originale"